Ni salmón, ni jurel: denuncian que Coliseo, Barquito, Novamar y Acuenta han vendido más de 30 millones de tarros falsificados con caballa y sardina española

La agrupación de Pescadores Industriales del Biobío presentó una denuncia en la Seremi de Salud Metropolitana por la venta de tarros de jurel, que realmente no tienen jurel. Estudios realizados en diferentes laboratorios dieron cuenta que el producto proveniente de industrias chinas es alterado.

La agrupación de Pescadores Industriales del Biobío realizó un importante descubrimiento respecto a la venta de tarros de jurel, que podría tener un gran impacto en la industria alimenticia: hay marcas que simplemente no están vendiendo jurel.

Eso demostraron estudios encomendados por el gremio, que consistieron en analizar el contenido de cientos de tarros de jurel de origen asiático y chileno. En particular fueron dos, uno realizado por el Laboratorio 5 y el segundo, por el Laboratorio de Fisicoquímica y Microbiología DICTUC. Ambos análisis dieron cuenta que el producto chino no es jurel, sino que son especies como caballa, sardina española u otras aún no identificadas.

Lo grave es que, si bien son producciones de origen asiático, se comercializan a través de marcas chilenas. Según denunció la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, hay cuatro marcas masivas que venden fraudulentamente jurel. Estas son Coliseo, Barquito, Novamar y Acuenta. Por lo mismo, el gremio presentó una denuncia la Seremi de Salud Metropolitana para que investigue la situación, que podría derivar en importantes sanciones.

“Estamos frente a un hecho gravísimo, ya que 30 millones de conservas que se venden como jurel en Chile no lo son. Hablamos de casi la mitad de los tarros comercializados en el mercado nacional. Pedimos a la autoridad fiscalizadora que investigue, sancione y retire estos productos falsificados. Se está engañando al consumidor y dañando la fe pública”, pues las personas creen estar accediendo a este tradicional pescado, con todas sus características nutricionales y proteicas, pero no es así”, advirtió la dirigente gremial.

El estudio que logró demostrar que el jurel que se vende no es realmente esta especie

Para demostrar el fraude, DICTUC examinó 200 muestras de tarros de jurel (100 chilenas y 100 chinas), de diferentes lotes comercializados a lo largo de Chile. Respecto al producto nacional, se logró demostrar que tenían similitudes, como grosor de la columna del pescado, distancia entre espinas y color. Esto permitió dar cuenta que el producto nacional efectivamente contiene jurel chileno.

Sin embargo, el producto asiático no tienen características similares.

“Encontramos que además de ser muy distinto el producto chino, entre sus marcas poseen diferencias significativas. Además en una misma marca tuvimos distintos resultados de cada una de las unidades que estudiamos. Por lo tanto no es estándar el producto chino a diferencia del chileno que sí los resultados fueron estandarizados para las 100 latas, para todas las marcas que estudiamos y para todos los productos chilenos”, confirmó Natalia Morales, jefa de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología del DICTUC.

Uno de los riesgos constatados por el estudio, es que una de las marcas es proveedoras de JUNAEB, en una dieta que incluye el jurel chileno en al menús de niñas, niños y adolescentes. Esto implica que se está suministrando un producto alterado a menores.