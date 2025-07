Llegaron con pistolas y se tomaron la calle: Comercio ilegal avanza en Meiggs y se apropia de otras dos cuadras con toldos azules

En la calle San Alfonso, entre Gorbea y Claudio Gay, los toldos azules ya se apropiaron completamente de ambas cuadras. Solo dos fines de semanas atrás, el tramo entre Toesca y Claudio Gay era un estacionamiento y una calle transitada por autos, y de un día para otro, mediante una violenta acción, se tomaron vía con el comercio ilegal. Locatarios atemorizados por dar su testimonio afirman que los autores de la toma se pasean con armas amenazando a quienes denuncien. El dirigente gremial Adolfo Numi acota que "los toldos han aumentado, y el modelo negocio se está extendiendo a otros puntos de Chile".

La expansión de los toldos azules ha sido el principal dolor de cabeza de los comerciantes legales del Barrio Meiggs. Han pasado diferentes administraciones municipales, y siguen ampliando su dominio en el icónico barrio comercial, y en la última semana el comercio ilegal logró tomarse una nueva calle.

Por la calle San Alfonso, principalmente entre Toesca y Claudio Gay, el pasado sábado 19 de julio en la madrugada, un grupo de comerciantes se instaló en la calle con los distintivos toldos azules, cortando definitivamente el tránsito y estableciendo con esto un nuevo espacio de venta irregular. Hace menos de un año lograron tomarse el tramo entre Gorbea y Toesca de a poco, sin importar el tránsito de autos y los estacionamientos fijos en estas cuadras. Y quienes pagaron el precio principal, son los locatarios que ahora deben lidiar con un puesto en las puertas de su negocio.

Una locataria, que lleva más de 20 años en el sector, fue una de las más afectadas. Tras este episodio, dice que “estoy pensando en irme si esto sigue así”, a una semana de la instalación de los toldos. Según explica, nada se puede hacer contra los ambulantes, ya que se instalaron violentamente, a través del uso de armas y constantes amenazas a quienes denuncien la situación.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, explica que esto se ha vuelto cotidiano. “Saben cómo imponerse, tienen las armas, son violentos, y además tienen las mercaderías que quieren vender. La gran mayoría de estos grupos venden productos ilegales, por eso que además se instalan en la calle, porque no podrían venderla en un local comercial formal”, sostiene.

Y destaca que “no se puede explicar del fenómeno toldo azul sin la fuerza, el control territorial, la amenaza y la extorsión. Porque es la única manera en que una persona puede tomarse el espacio público y quitárselo a otro”.

La violenta toma de calles y la inacción para impedirlo

En el Barrio Meiggs hay una sensación entre vendedores de estar expuestos ante la continúa expansión de los toldos azules.

“Estamos completamente abandonados”, afirma el dueño del local de uno de los negocios más longevos del sector. Antiguamente, acusa, al menos antes del 18 de julio, les tocaba lidiar con vendedores ambulantes en las veredas, pero con conversaciones tranquilas lograban un acuerdo para que su instalación no afecte el negocio. También habían estacionamientos y circulación de autos, pero desde el fin de semana pasado todo eso cambio. Ahora, ante cualquier alegato, reciben amenazas, y sus ventas están destinadas a caer.

Otro locatario del Barrio Meiggs afirma haber escuchado, con una semana de anticipación, a dos extranjeros hablando de que iban a tomarse el lugar. En el barrio se sabía que eso iba a ocurrir, y no se tomaron medidas para impedirlo. La histórica locataria de la zona afirma que ahora le sacaron un parte por tener un extintor vencido, y recriminó que los toldos se tomaron las calles y no actuaron ante eso.

“Las amenazas que sufren los comerciantes en este tipo de casos es recurrente, la extorsión también. Eso es común, y no es el único caso. Conozco varias personas que ya se cansaron. También tiene que entender que la gente no está dispuesta a dar la cara, porque como son amenazados y son violentos y están ahí, si ellos hicieran la denuncia serían objeto de algún tipo de represalia”, afirma Adolfo Numi.

Y agrega que junto a las constantes amenazas, la falta de confianza en las instituciones aporta a la partida de locatarios. “No solo está la extorsión, sino que está la falta de confianza en el Estado y en sus órganos para canalizar esta denuncia”, afirma.

La continua expansión de los toldos azules por Meiggs

Tras tomarse la cuadra de San Alfonso entre Toesca y Claudio Gay, testigos del Meiggs aseguran que intentaron instalar toldos azules por la calle hasta Blanco Encalada. Lo único que los detuvo fue que en esa calle hay estacionamientos municipales, y que las policías llegaron a tiempo para frenar su instalación. Sin embargo, entre locatarios existe el temor de que, a la larga, logren tomarse ese tramo igual.

Adolfo Numi asegura que “se va a expandir igual. Ellos han tomado estacionamientos municipales, San Alfonso completo tenía estacionamientos. Eso va a durar muy poco, si después ya una vez que se consolidan ahí, ya no hay forma. Esto no puede ser una intervención aislada de uno o dos cuadras, hay que intervenir todo, porque ya hemos visto esto una y otra vez y no sirve”.

En esa línea, afirma que “lo que se está presenciando en San Alfonso, ya llegando a Blanco Encalada, por Gay hacia el sur, también se está viendo en otras calles como Conferencia, por Grajales, Avenida España, Unión Latinoamericana. Es decir, lo que se está viendo un progreso creciente de expansión de los toldos azules“.

“Los toldos no han disminuido. Los toldos han aumentado, y no solo eso. Algo aún peor, el modelo negocio que se creó, que se ideó, que se consolidó en el barrio Meiggs, se está extendiendo a otros puntos de Chile y de la capital”, concluye el presidente de la ADBM.