Jorge Luchsinger Mackay y Karla Rubilar: las opciones de Evópoli para La Araucanía en medio de indefinición senatorial de Felipe Kast

En el partido aseguran que el futuro de uno de sus fundadores en el Parlamento es aún incierto y por lo mismo se han evaluado distintas alternativas en caso de que Felipe Kast no repostule a su cargo como senador, o bien como una manera de potenciar la lista. La tienda ya ha sostenido conversaciones con el agricultor -hijo del matrimonio asesinado en 2013- que ya ha comenzado a desplegarse en la zona. Por otra parte, dirigentes tienen interés en convencer a la exministra Rubilar, quien recientemente visitó la región.

“¿Por qué hablo? Hablo por quienes nunca aparecen en las noticias, pero aguantan todo el peso de vivir en zonas olvidadas (…). Yo no hablo solo por seguridad, lucho por respeto y por que la vida en regiones no siga siendo un sinónimo de abandono”.

Lo anterior es parte de los mensajes que Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio asesinado en 2013, comenzó a subir en los últimos días a una cuenta de Instagram bajo el nombre “JorgeXAraucanía”, en la que incluso ha invitado al ministro de Seguridad, Luis Cordero, a recorrer la zona.

Y es que el agricultor se decantó por buscar un cupo por el Parlamento luego de que a fines de 2024 dejara su cargo como consejero regional por Temuco, de manera de quedar habilitado para competir en los comicios de noviembre.

En ese marco, Luchsinger Mackay ha sostenido conversaciones con partidos de Chile Vamos para evaluar una candidatura al Congreso, siendo Evópoli uno de los más interesados en contar con su nombre.

Se trata de la misma colectividad que en 2021 promovió la candidatura de Luchsinger Mackay como core por Temuco, en un cupo del partido. De hecho, el agricultor ya sostuvo un encuentro con miembros de la directiva, que lidera Juan Manuel Santa Cruz.

“Las mismas personas que en algún momento se acercaron a mí para invitarme a ser parte del equipo de Evópoli, ahora me invitaron a ver la posibilidad de postular al Congreso. Yo al menos estaría abierto a aportar primero por La Araucanía, después por el país y después por uno“, dice Luchsinger Mackay a The Clinic, aunque precisa que hasta el momento no hay nada definido y que mucho dependerá de los pactos y negociaciones de de cada partido.

En Evópoli, no obstante, reconocen el interés de tenerlo como candidato. “Jorge es un hombre que técnicamente tiene un muy buen perfil, porque uno espera tener candidatos, y a la vez parlamentarios, que sepan lo que van a hacer. Sería un gran parlamentario“, expresa el presidente regional de la tienda, Ignacio Malig.

Incierto futuro de Felipe Kast, afirman en el partido

Si bien el dirigente de La Araucanía precisa que hasta el momento solo se ha avanzado en conversaciones en torno a la disposición que tendrían simpatizantes del partido, sin definir si se trata de una carta a la Cámara o en el Senado, distintos representantes de Evópoli reconocen que en la tienda se están evaluando distintas alternativas ante la posibilidad de que su actual senador Felipe Kast decida no buscar la reelección. O como una manera de potenciar al partido en caso de que repostule.

En Evópoli aseguran que el futuro de uno de sus fundadores es aún incierto, pese a que resta menos de un mes para que se deban inscribir las candidaturas a la Presidencia y al Congreso, plazo que vence el 18 de agosto.

En esa línea, mencionan que Kast no ha hecho pública una decisión y que aún sigue evaluando a conciencia si buscará competir por otros ocho años en la Cámara Alta.

Por lo mismo, afirman que todo se terminará ordenando con la decisión que tome Felipe Kast y recalcan que para la directiva es de mayor interés conseguir que se decante por la reelección. Primero, indican, debido al peso simbólico del parlamentario al interior del partido y, segundo, debido a que se tiene una positiva visión de su aporte en el Parlamento a nivel regional y nacional.

“Nosotros esperamos que se mantenga como senador. Ha hecho un tremendo trabajo en materia de seguridad, impulsando todas las leyes de usurpaciones y la Ley Naím-Retamal. Todas han sido leyes que avanzaron gracias a la gestión de Felipe como presidente de la comisión de Seguridad”, explica Malig.

Quienes lo conocen en el partido sostienen que Felipe Kast está evaluando a conciencia su decisión. Afirman, eso sí, que mantiene cierto desánimo del Congreso, luego de casi ocho años en ese cargo.

A la vez, recuerdan que en el último tiempo ha diversificado su carrera al iniciar emprendimientos en otros rubros. En el último tiempo, por ejemplo, estrenó una faceta empresarial al abrir una perfumería de lujo y luego al convertirse en socio de un alojamiento y restaurante ubicado en Las Condes.

Opción de Rubilar

Las dudas de Felipe Kast en torno a su reelección han generado que en la tienda busquen distintas alternativas para mantener ese cupo en el Senado.

En ese marco, además de la opción de Luchsinger Mackay, tres otras fuentes de la colectividad señalan a The Clinic que una opción que gusta es la de la exministra Karla Rubilar.

Dentro de Chile Vamos, de hecho, no pasó desapercibido que hace unas semanas la médica de profesión participó en un encuentro, en un restaurante de Temuco, con miembros de la directiva del partido, como Santa Cruz, Kast y el vicepresidente Gonzalo Blumel, además del propio Jorge Luchsinger Mackay, y el exdiputado y extimonel de Evópoli, Andrés Molina.

Cercanos a la excandidata a la alcaldía de Puente Alto aseguran que el encuentro se debió a una visita a la zona relacionada a las propuestas de salud de la campaña de Evelyn Matthei. Nada más, afirman.

Con todo, en el partido aseguran que la opción está y recuerdan que mantuvo un estrecho vínculo con la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), al encabezar en su momento el Ministerio de Desarrollo Regional.

Hace unos días, además, estuvo en Ercilla, visitando a una familia que ha sufrido atentados en la zona porparte de grupos violentistas. En el encuentro estuvieron miembros de Evópoli, como el propio Kast. El interés, en todo caso, es atribuido por algunos a dirigentes que han trabajado anteriormente con ella, y se recalca que cualquier nombre debe pasar antes por las instancias regionales.

Estos acercamientos, por lo demás, han llamado la atención en RN, tienda en la cual Rubilar militó y con la que mantiene un estrecho vínculo. De hecho, su fallida postulación en Puente Alto fue a través de un cupo de Renovación Nacional.