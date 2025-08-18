“Anda y da la cara”: Roberto Cereceda acusó al vicepresidente de San Antonio Unido de abandonar a los jugadores en medio de la crisis

El exseleccionado nacional se refirió en duros términos al dirigente argentino, Valentín Benet, por el delicado presente del cuadro porteño. "Ni siquiera le contesta a su compatriotas argentinos y eso que es el dueño de San Antonio. No les paga el departamento, no les paga los gastos comunes; le están cortando la luz a a estos compañeros. (Benet) no les responde", expuso Cereceda.

Compartir

San Antonio Unido (SAU) pasa por un grave momento institucional. A mediados de julio, el club que milita en la Segunda División Profesional declaró su quiebra por deudas financieras. “Hoy la situación es crítica y no tenemos por donde. Hemos realizado todo para salvar el club, tratar de venderlo a costo 0, pero nadie se interesó. La situación del club es crítica, perdón de corazón a todos los hinchas”, declaró hace un mes Guillermo Lee, presidente del SAU.

Uno de los más duros con la dirigencia actual es Roberto Cereceda. El exlateral del cuadro porteño –quien se desvinculo hace varias semanas del equipo– se lanzó sin tapujos contra Valentín Benet, uno de los dueños y vicepresidente del club de la V Región. A través de su cuenta de TikTok, el “Eléctrico” acusó al modelo argentino de abandonar a los jugadores del SAU.

La acusación de Roberto Cereceda

“Hola soy Roberto Cereceda en modo Cosculluela. Y en esta oportunidad les quiero comentar que vi a mis compañeros de San Antonio Unido en una situación muy lamentable“, expuso.

“Ya no están entrenando en la Liga Aeropuerto porque los dueños no pagaron las canchas. Están entrenando en diferentes lugares, y dejando la ropa, incluso, a un costado de donde están entrenando porque ni siquiera tienen donde guardarla“, sostuvo el exjugador de Colo Colo, Universidad de Chile y la UC.

Además, el exseleccionado chileno denunció que Benet ignora a los jugadores del SAU. “Lo más lamentable es que el señor Valentín Benet, el modelo, ni siquiera le contesta a su compatriotas argentinos y eso que es el dueño de San Antonio. No les paga el departamento, no les paga los gastos comunes; le están cortando la luz a a estos compañeros. (Benet) no les responde“.

“Y él en España, subiendo fotos e historias de vacaciones. Eso no se hace, amigo. Eres un poco hombre, anda y da la cara. Responde“, cerró tajante Roberto Cereceda.

Hasta el minuto, Valentín Benet no se ha referido públicamente a la acusación del exlateral de la selección chilena.