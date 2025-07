Ramón Fernández deja San Antonio Unido y es nuevo refuerzo de San Marcos de Arica: “Uno se da cuenta cuando un club se preocupa por sus jugadores” 

En medio de la crisis del SAU, el volante trasandino, con pasado en Colo-Colo y Universidad de Chile, finiquitó su contrato a costo cero para llegar a uno de los líderes de la Primera B. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con Fernández sobre su salida de San Antonio, su llegada Arica y los nuevos dueños de O’higgins.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Con 40 años, Ramón Fernández tiene nuevo club. San Marcos de Arica será el nuevo equipo del volante trasandino, que ha vestido la camiseta de Colo-Colo, Universidad de Chile, O’Higgins y ahora último, San Antonio Unido.

El argentino finiquitó contrato a costo cero con el SAU, en medio de la crisis económica que arrastra el club. Ante esta situación, DLT Sports conversó en exclusiva con Fernández sobre su salida de San Antonio, su arribo a Arica y el futuro de O’Higgins con sus nuevos dueños.

“Nunca me había pasado en mi carrera encontrarme con una situación tan mala de un club. Los dirigentes no estaban a la altura del club, le faltaban el respeto a las familias de cada jugador, muchos se tuvieron que ir porque no les pagaban el arriendo de los departamentos”, comenzó diciendo sobre la situación del SAU.

“Un día nos informaron que lo más probable es que el club llegue a la quiebra, que para mí fue una jugada por parte de ellos para que la gente más grande o la que tiene un contrato mayor se vayan del club en finiquito cero y así puedan seguir manteniéndose hasta el fin de año”, complementa.

La llegada de Ramón Fernández a San Marcos de Arica

De esta manera, Fernández dejó el club para llegar a San Marcos de Arica, equipo que va segundo en la Primera B, con el mismo puntaje que el líder Deportes Copiapó, solo que con peor diferencia de gol.

“Me llamó Germán Cavalieri (entrenador de San Marcos) preguntándome por mi situación. Después me comentó su idea de juego, de cómo estaba el club y me gustó mucho cómo estaba todo en Arica. Sabía que es un club muy ordenado, que estaba haciendo las cosas bien y que quería pelear arriba para volver a primera”, comentó Fernández sobre cómo se gestionó su llegada al Morro.

“Yo llevo muy poco acá en Arica y ya uno se da cuenta cuando quieren hacer las cosas bien, cuando se preocupan por los jugadores, por el club. Después el fútbol dirá si está la posibilidad de ascender o no, pero es un club ordenado y que no le falta el respeto a sus jugadores y eso ya te lleva a tomar buenas decisiones y a estar peleando por cosas importantes”, agregó sobre el proyecto del conjunto nortino.

Al mismo tiempo, Fernández comentó si se le pasó por la cabeza el retiro, luego de toda la situación de San Antonio. “No porque yo me siento bien, yo intenté quedarme (en el SAU) y aguantar la situación, pero en un momento ya no dio para más. Sentí que eran muchas mentiras y por eso decidí acelerar mi situación con Arica”.

La palabra del trasandino sobre el presente de O’higgins

Por otro lado, Fernández se refirió a la situación de O’higgins, que fue adquirido recientemente por el conglomerado mexicano Grupo Caliente, que es dueño del Tijuana y Querétaro, entre otros equipos.

“Yo creo que va a ser un club distinto, ojalá que tenga cercanía con la gente y esperemos que sea para bien, para bien de la gente que es la que hace al club. Es un equipo que yo quiero mucho, los Abumohor siempre me dieron la posibilidad de volver, así que espero que sea para mejor”, comentó.

Para cerrar, Fernández opinó sobre sí esta compra afectará el desarrollo de juveniles en O’higgins. “No me he enterado, ni sé cómo trabaja esa gente que ha comprado el club. Se que están en varios equipos, pero no me informado de cómo hacen las cosas en inferiores. Espero que ellos sepan que hay muy buena cantera y que se trabaja muy bien en divisiones inferiores”.

Esta sería la décima camiseta que viste Fernández en su carrera y espera poder hacer su debut con San Marcos de Arica el próximo lunes cuando reciban a Magallanes.