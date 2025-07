Senador Sanhueza (UDI) emplazó a su partido a disculparse con el ministro Cataldo por video parodia: “Es una falta de respeto inaceptable”

"Con el ministro Cataldo puedo tener diferencias, pero lo que nunca puede ocurrir es que nos tratemos con caricaturas o con parodias ridículas", recalcó el senador de la UDI.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza, emplazó a su partido a pedir disculpas al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por el video parodia en donde lo caracterizaron como alguien despreocupado por su ministerio y dando más atención a la campaña política de Jeannette Jara.

Al respecto, Sanhueza publicó un video en redes sociales repudiando el actuar de su partido. “Hoy mi partido, la UDI, subió a redes sociales una parodia que ridiculiza al ministro Nicolás Cataldo, en su disyuntiva de seguir al mando del Ministerio de Educación o sumarse al comando de Jeannette Jara”, comienza el video.

“En mi condición de presidente de la Comisión de Educación del Senado, y en particular, como senador de la UDI, rechazo categóricamente el contenido y la forma de este video. Es una falta de respeto inaceptable, que además banaliza la política. Con el ministro Cataldo puedo tener diferencias, pero lo que nunca puede ocurrir es que nos tratemos con caricaturas o con parodias ridículas”, recalcó el senador.

Junto con eso, Sanhueza indicó: “Pido disculpas a nombre de mi partido por este impasse que no debe volver a ocurrir“.

Nunca he estado de acuerdo con una forma de hacer política, que se basa en ridiculizar a quien piensa distinto. Hoy, mi partido, la @udipopular, se equivocó y el ministro @nico_cataldo merece una disculpa pública. pic.twitter.com/P5VBmsSQhA — Senador Gustavo Sanhueza (@gustavosanhuez) July 23, 2025

La reacción del ministro Cataldo

Consultado por los medios de comunicación con respecto a la publicación de la UDI, el ministro Cataldo afirmó que “hoy día están haciendo eso desde la cuenta oficial, además de la UDI, o sea totalmente impúdico. No es coherente además con todo lo que estamos haciendo en materia de llamados a erradicar la violencia en la dinámica social en general y en particular también en la política”.

“Estoy concentrado hasta el último día y todos los días pueden ser el último día para un ministro de Estado. Quien no lo tenga claro, no entiende el rol en el que está. Yo lo tengo muy claro desde siempre y cada día para mí es el último día. Me esfuerzo al máximo por desarrollar mi labor, que fue la que me encomendó el Presidente”, recalcó.

Cataldo llamó a la UDI “a que corrija. No voy a pedir disculpas, porque no me interesa. Pero sí que corrija su actitud y ojalá que baje su publicación y no insista en este tipo de acciones comunicaciones que son de las más bajas”.