“Volé unos 15 metros”: Reconocido empresario sufrió grave accidente esquiando en El Colorado por pista mal señalizada

Andrés Nahmías, gerente general de la constructora que lleva su apellido, tuvo un duro accidente en El Colorado. El empresario ingresó a una pista que no tenía ninguna señalética, y se estrelló tras pasar por un hoyo a gran velocidad, lo que le generó luxación de hombro y varias lesiones internas. Tras semanas intentado alguna respuesta, el centro lo responsabilizó a él. "El primer patrulla que me asistió dijo que en su mochila tenía el letrero para instalarlo", acusa Nahmías.

En la mañana del sábado 5 de julio, Andrés Nahmías (59), sufrió un duro accidente mientras practicaba esquí en el centro El Colorado. Recorriendo el lugar como de costumbre, el que conoce casi de memoria, probó suerte lanzándose por un nueva pista que no contenía ninguna señalética. Vio como dos personas se lanzaron antes que él, y decidió probar suerte. La maniobra le terminaría costando una dura lesión, con luxación y varios desgarros por un problema que, asegura, fue responsabilidad del centro.

“Esto sucedió el sábado 5 de julio esquiando en una pista nueva que abrió El Colorado que estaba bastante aplanada y no de mucha pendiente. En la mitad de la pista había un hoyo y yo, al ir a alta velocidad, caí, volé unos 15 metros. Caí cinco metros fuera de la pista, afortunadamente sobre nieve onda“, cuenta el gerente general de la reconocida Constructora Nahmías.

Como relata el empresario, se enganchó con un obstáculo no advertido y se accidentó de gravedad, lo que llevó a la llegada de la patrulla de rescate a acudir al lugar. Cuando, entre mucho dolor, lo levantaron y lo subieron a la camilla, quien lo atendió le confesó que en la misma mochila que tenía los instrumentos para asistirlo llevaba el cártel de precaución para poner en la pista, para advertir a los otros usuarios.

“No había ningún letrero de advertencia. Hoy día El Colorado se está escudando que no era una pista abierta, pero no había ningún letrero que dijera pista cerrada. Tampoco había ningún letrero que señalara esa caída. De hecho el primer patrulla que me asistió, que llegó a los cinco minutos, dijo que en su mochila él tenía el letrero para instalarlo”, asegura Nahmías.

El resultado fue una luxación del hombro derecho, con múltiples lesiones internas como desgarros, edemas y derrame articular. Por precaución, doctores ordenaron que no salga del país por tres meses, mientras se realiza el tratamiento. El principal problema, reclama, es que la empresa lo responsabilizó a él, y no se hizo cargo de su accidente. Y advierte que si el accidente hubiese sido hoy, con menos nieve y con rocas, las consecuencias pudieron haber sido más graves, incluso de muerte.

“Si no hay señalética de verdad, esto es una falta enorme El Colorado”

A casi 20 días de que sufrió el accidente, Andrés Nahmías asegura que recién tuvo respuesta por parte de El Colorado hace una semana. Tras semanas de intentar contactarlos, periodo en el que le dijeron que estaban con alta demanda de solicitudes, le respondieron que simplemente fue culpa suya, y que no se harán cargo.

Para el CEO de la Constructora Nahmías, fue un duro golpe esta respuesta. Principalmente, por su relación con El Colorado, centro de esquí que frecuenta, y en el mismo en el que tiene un departamento. Además, destaca que “esquío desde los siete años. Y, modestamente, bastante bien. En muchos centros de esquí, especialmente en El Colorado que lo conozco bien y este es el accidente más grave que he tenido. Nunca sufrí ninguna rotura, ninguna torcedura”.

El día estaba soleado, no estaba colapsado de gente, y fueron varias personas que entraron a la pista en cuestión, que hoy está cerrada. Para el empresario y exdocente de la Universidad de Chile, hay solo una explicación: fue negligencia del centro de esquí.

Agencia UNO.

“Si no hay señalética de verdad, esto es una falta enorme El Colorado. Entiendo que después la pista la cerraron y pusieron los letreros, pero porque lo pusieron al día siguiente. (….) Se demoraron bastante en responder y ya me llegó una respuesta diciendo que era mi responsabilidad por haberme metido en una pista entrenamiento de equipos profesionales o extranjeros”, explica.

Las posibles acciones, y el alto gasto del accidente

De momento no ha presentado ninguna acción judicial, pero no lo descarta. Hoy está en conversaciones con su abogado para ver cómo proceder. Junto con las tres semanas de licencia, el reposo de 3-4 meses, deberá cumplir con varias sesiones de kinesiología. A esto se suma que no podrá salir del país, lo que le complica, ya que en septiembre tenía programado un viaje a hacer trecking en Benín (África), el que tendrán que suspender.

Entre todo, los gastos superarán, estima, los tres millones de pesos, y más aún. Pero de todas formas, no reclama tanto por la indemnización, más que nada, cuestiona a El Colorado por su respuesta, su falta de apoyo, y exige una disculpa.

“Sí (ha evaluado acciones judiciales), sobre todo para que no no se repitan estos hechos. Siendo vecino de El Colorado lo lamentaría mucho, pero sí, porque de verdad de solo pensar que este accidente me pudo pasar esta semana o sea, tres semanas después de lo sucedido, con rocas porque la nieve está más baja, y me podría matar de verdad”, concluye Andrés Nahmías.