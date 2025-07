Alan Meyer, vicepresidente de Mercado Libre: “Chile tiene la oportunidad de enfocarse y decidir que la IA va a ser parte fundamental del futuro”

Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, se refirió a la expansión de la compañía y también instó a los candidatos presidenciales a incorporar el concepto de economía digital en sus respectivos programas. "Tenemos que entender la economía digital primero, y las oportunidades de la Inteligencia Artificial como una posibilidad de diversificar la matriz productiva y la matriz de generación de valor agregado en Chile como nunca antes, que estamos a tiempo. Pero necesitamos ser muy rápidos", asegura.

Compartir

La expansión de Mercado Libre en Chile ha crecido a un ritmo mayor del esperado. No en vano es que uno de los principales actores del comercio electrónico del país apostó por arrendar un espacio de 6.000 metros cuadrados en la torre del Costanera Center, y así trasladar sus oficinas desde Las Condes al edificio ligado a Cencosud, en la la comuna de Providencia.

“Siempre estamos viendo cómo necesitamos expandir nuestra capacidad logística para hacer frente a la cantidad de pedidos que estamos teniendo. Hoy estamos creciendo casi al 40%, es brutal lo que está pasando, una aceleración que no veíamos desde la pandemia, y eso nos está haciendo repensar cuál es la superficie, las capacidades y las instalaciones necesarias para seguir creciendo”, reconoce Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, en conversación con The Clinic.

De hecho, en abril de este año, desde el centro de almacenamiento y distribución de la empresa, Meyer anunció una inversión de US$550 millones, cifra más de 20 veces superior a lo que desembolsaron en 2019, justo antes de la irrupción del covid-19.

En ese momento, el ingeniero civil aprovechó de entregarle un mensaje al Presidente Gabriel Boric, señalando que, para que Chile retome el crecimiento sostenido, es necesario abrazar “con sentido de urgencia” el desarrollo de su economía digital”. “La invitación es a pensar fuera de la caja”, apuntó, recordando también que en los últimos cinco años han invertido US$1.500 millones en el país.

Se trata de un tema que volvió a abordar esta mañana, a propósito del debate presidencial que se está desarrollando. Sobre esto, indica: “Yo creo que tenemos que entender la economía digital primero, y las oportunidades de la inteligencia artificial como una posibilidad de diversificar la matriz productiva y la matriz de generación de valor agregado en Chile como nunca antes, que estamos a tiempo. Pero necesitamos ser muy rápidos y entender que necesitamos, primero, tomar la decisión, y después ver cómo le vamos a entregar los recursos. No al revés”.

“Chile sigue teniendo la oportunidad de enfocarse y decidir que la inteligencia artificial va a ser una parte fundamental del futuro de Chile, y eso puede tener que ver sobre todo en la educación”, recalca, y agrega que “tenemos que decidir dónde queremos apostar y tener un desafío país, una convicción país de que mejor va a ser un plan bien ejecutado, que no tener un plan”.

Lo anterior, considerando el avance que ha demostrado tener la inteligencia artificial en todo el mundo y las transformaciones que está gatillando en el mercado laboral, por ejemplo.

A su juicio, “hay transformaciones, hay cosas que ya no son necesarias, y en general, conduce a que es necesaria más formación, ya que las personas hacemos cosas de mayor valor agregado, entonces, creo que, como siempre, tiene que haber una armonía perfecta entre las máquinas, la tecnología y las personas”.

La visión de Mercado Libre sobre el monopolio de Google

Otro tema al que se refirió Meyer dice relación con el monopolio de Google, sobre todo con el auge del uso de ChatGPT. A este respecto, dice que “hay muchas cosas que tienen que ser entendidas como lugares donde se está centralizando la interacción con el usuario como nunca se ha centralizado antes”.

“Y están acumulando una cantidad de usuarios desde las redes sociales, las plataformas de búsqueda, los chatbots, que nunca habíamos tenido antes y creo que tenemos que ver cómo esto navega en un mundo con tantos usuarios. Creo que es un desafío como ha existido quizás antes en el mundo físico, pero donde nos damos cuenta que ChatGPT está llegando a mil millones de usuarios en el mundo”, agrega.

Tras ello, Meyer destaca que “estamos hablando de que 1 de cada 8 personas está usando una plataforma que hace dos años no existía, entonces creo que hay un gran desafío de cómo va a ser la interacción de los países, de la regulación, con todas estas plataformas que son tan masivas”.

Junto con ello, el representante de Mercado Libre advierte que “la competencia siempre es buena, porque mantiene la innovación al peak y baja los costos, y creo que acá el riesgo que podemos tener es que esas dos cosas no ocurran, que los costos sigan bajando y que innoven a la velocidad que pueden innovar. Creo que tenemos que conseguir un sistema que fomente que las compañías, una vez que ya no son disruptivas, sino que están establecidas, quieran seguir trabajando para la gente y tengan una presión competitiva suficiente como para poder seguir innovando”.

“Pensemos si hubiera solo una red 5G en Chile, probablemente no sería la más barata, no tendría la mejor cobertura, porque no tendría con quien competir, y finalmente cuando uno piensa en el valor de los usuarios, tenemos que pensar en que las personas tengan más de una alternativa y que esa alternativa esté enfocada, y tenga los incentivos suficiente para siempre tratar de ser la mejor y bajar sus costos”, concluye Meyer.