Negocios 26 de Julio de 2025 El controvertido cierre de los “Los Tatas del Pan” en Vitacura: acusan ser víctimas de un “proceso inentendible”

Ángel Gajardo y Jaime Ugarte, dos adultos mayores que en 2021 habían instalado una panadería en calle Tabancura, optaron por no seguir adelante con el emprendimiento. Acusan ser víctimas de un "proceso inentendible" de excesiva burocracia, lo que no les permitió obtener la patente comercial definitiva. Pamela Ortiz, directora de Obras de la Municipalidad de Vitacura, aseguró que "ellos no han cerrado todavía ni les hemos dicho que cierren. A la fecha, tienen su permiso de obra menor y están próximos a obtener la recepción final del permiso".

