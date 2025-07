“Esas conversaciones no están protegidas por ninguna ley de confidencialidad”: CEO de OpenAI alerta sobre riesgos de usar ChatGPT como psicólogo 

Sam Altman reveló que un gran número de usuarios recurren a ChatGPT como si esta herramienta fuera una especie de psicólogo o terapeuta. En ese contexto explicó que "si hablas con ChatGPT sobre tus asuntos más sensibles y luego surge una demanda o algo similar, podríamos vernos forzados a presentar esa información".

Cada vez más usuarios en todo el planeta recurren a ChatGPT para resolver distintas interrogantes. Y entre ese universo de preguntas que recibe a diario el chatbot de OpenAI están aquellas que tienen que ver asuntos de salud mental.

De hecho algunos creadores de contenido o influencers han exhibido en sus respectivos canales cómo recurren a ChatGPT en búsqueda de ayuda psicológica.

Y eso bien lo sabe Sam Altman, CEO de Open AI. “La gente habla de las cosas más personales de su vida con ChatGPT, sobre todo los jóvenes lo usan como terapeuta o coach de vida”, comentó el empresario y programador, en conversación con el comediante Theo Von, en el podcast “This Past Weekend w/ Theo Von”.

En ese contexto, Altman advirtió que “esas conversaciones no están protegidas por ninguna ley de confidencialidad, como sí lo estarían con un médico, abogado o psicólogo”.

El CEO de OpenAI remarcó que “hoy en día, si tú hablas con un terapeuta, eso está protegido. Pero si hablas con ChatGPT, no. Y no hemos resuelto eso todavía”.

Y es que el propio Altman fue claro al manifestar que hoy no existe ningún impedimento legal para que OpenAI comparta información personal de usuarios de ChatGPT, en caso de verse obligada por alguna investigación judicial o similar.

“Si hablas con ChatGPT sobre tus asuntos más sensibles y luego surge una demanda o algo similar, podríamos vernos forzados a presentar esa información. Y creo que eso es un desastre”, estableció.

Los riesgos de ChatGPT como psicólogo, más allá de asuntos de confidencialidad

Esteban Radiszcz, El psicólogo clínico y académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, explicó recientemente a The Clinic que “evidentemente consultar a ChatGPT no es lo mismo que una psicoterapia. Ni la reemplaza, porque no tienen la misma manera de operar. O sea, ChatGPT primero responde ante ciertas interrogantes y las psicoterapias no son necesariamente respuestas cerradas a ciertas interrogantes”.

“La psicoterapia involucra la producción de un saber, de saberes singulares. De donde surgen soluciones singulares, de saberes que surgen de historias que son siempre singulares, y de recursos y dificultades singulares. Lo que va a responder ChatGPT son cuestiones generales, obtenidas en función de respuestas probabilísticamente más oportunas o menos oportunas y, por lo tanto, hablan de algo en general y no de algo en particular. A lo sumo, ChatGPT responderá cuestiones para ciertos grupos determinados, con ciertas características determinadas, pero jamás va a producir un saber singular”, añadió.