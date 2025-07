El aniversario N°68 de la DC en medio de la crisis: sin invitación a Jara, su reunión clave con Huenchumilla y el descanso político de Undurraga

La celebración por los 69 años de la Democracia Cristiana llega en un momento complejo para la colectividad. En medio de las tensiones internas que dejó la última junta nacional, en la que se optó por apoyar a la candidata Jeannette Jara (PC), se decidió no invitar a la abanderada presidencial al evento. Si bien desde la DC explican que la decisión se tomó porque no estaría presente el presidente del partido, Francisco Huenchumilla, lo cierto es que el gesto ocurre en un contexto de profundas divisiones internas. De hecho, existe alta expectación por el encuentro que sostendrán el actual timonel y la candidata para definir líneas de colaboración programática. T

Compartir

A las 18:00 horas, la militancia de la Democracia Cristiana se reunirá en su sede —ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1460— para conmemorar el aniversario número 68 del partido, fundado en 1957. Sin embargo, el ambiente interno dista de ser festivo para toda la militancia: la reciente decisión de la junta nacional, que resolvió apoyar a la abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, ha dejado al descubierto grietas internas justo en medio de la celebración, advierten militantes.

De hecho, la tensión es tal que al aniversario ni siquiera se invitó a quien hoy es la candidata presidencial de la DC y que obtuvo 63% de los votos de la junta nacional el sábado. “Si soy invitada, voy a asistir; si no lo he sido, lo entiendo perfectamente también, porque han tomado una decisión que para ellos no ha sido fácil y yo la respeto”, dijo hoy en la mañana mientras ingresaba a su comando ubicado en Londres 76.

Desde la DC, sin embargo, señalan que esta decisión se tomó dado que el senador Francisco Huenchumilla, actual presidente interino de la DC, no estará presente debido a que se encuentra en la Araucanía en su semana distrital, por lo que evaluaron que no corresponde que en la primera actividad del partido con la candidata no esté presente quien dirige la tienda.

Sin embargo, la invitación sí se extendió a los presidentes y secretarios generales de los partidos del oficialismo, a quienes se les hizo llegar una invitación durante esta jornada.

Si bien para algunos este gesto tiene una explicación, para otros esconde la incomodidad que genera, para algunos militantes, el hecho de apoyar a una militante del Partido Comunista para una campaña presidencial, pues indican que ese gesto es un paso histórico que va en contra de los principios del partido.

Así lo manifestó Alberto Undurraga el sábado, quien renunció a la presidencia del partido luego de que este optara por la opción que él no apoyó. “Esta decisión es un error, por diversas razones doctrinarias, programáticas, políticas y electorales”, escribió en la carta en donde anunció su retiro de la presidencia.

El retiro de Undurraga y la fuga de militantes

Fuentes al interior de la DC reconocen que los ánimos están lejos de ser óptimos. Quienes se opusieron a respaldar a Jeannette Jara —como los expresidentes del partido que, dos días antes de la junta nacional, hicieron pública una carta en contra del apoyo a la exministra del Trabajo— han optado por tomar un rol en segunda línea.

Según señalan, ahora esperan que los impulsores de esta decisión, como el diputado Eric Aedo, la senadora Yasna Provoste, la secretaria general Alejandra Krauss y el presidente interino, Francisco Huenchumilla, asuman la conducción de un partido que, reconocen en el partido, navega en aguas turbulentas.

De hecho, cercanos al diputado y ahora ex timonel democratacristiano, Undurraga, indican que se encuentra en un retiro, en “días de descanso político”, tras el resultado e la junta nacional. El límite de este retiro, según agregan, no tiene fecha de vuelta definida.

Prueba de esta grieta, es que en los diferentes grupos de WhatsApp, militantes han visto cómo se han salido distintos militantes. Sin embargo, dirigentes de la tienda desdramatizan estas salidas, pues afirman que no han sido masivas y, más bien, ha sido de militantes que hace tiempo no participan activamente de la política partidaria.

“El mensaje que creo relevante destacar, es que los que se van es porque nunca entendieron lo que era militar en un partido político o quizás nunca entendieron en el partido que estaban”, dijo la presidenta de las juventudes DC, Renata Vásquez, a The Clinic.

En esa línea, Vásquez agrega que “es bueno que se sinceren posiciones en ese sentido, pero no habrá una masiva fuga de militantes como lo fue en 2022. Serán casos puntuales y por eso no hay nadie destacado, es gente que, se fue hace rato”.

El encuentro entre Jara y Huenchumilla

Aunque se esperaba que la abanderada presidencial del oficialismo revelara parte del elenco que la acompañaría durante estas campaña presidencial, hoy en la mañana desde su comando la misma candidata explicó que “primero nos vamos a reunir con el senador Huenchumilla, actual presidente de la DC”.

Si bien esa cita aún no está agendada, Jara adelantó que “la Democracia Cristiana chilena tiene grandes profesionales y técnicos que han aportado en distintos momentos históricos del país, y nos gustaría mucho que pudieran formar parte tanto del comando como de un eventual gobierno”.

El encuentro, según el equipo de la abanderada se daría la próxima semana, sin embargo, desde la DC afirman que existe la posibilidad de que Huenchumilla viaje mañana a Santiago para concretar esta reunión. Además, también se espera que el diputado Aedo se reúna con Jara para abordar los vínculos entre su partido y el comando, pues fue la principal figura que empujó a la falange a decantarse por el apoyo de la candidata de la alianza de Gobierno.

Pese a que todavía no se han sondeado los posibles escenarios en el que participaría Aedo, desde el oficialismo señalan que una posibilidad es que desembarque en el comando, pues aseguran que puso un capital importante en el respaldo a Jara y dicho acto se podría ver retribuido.