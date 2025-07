“Lo compré yo con mi patrimonio y lo sigo pagando”: Camila Andrade descarta que su Audi haya sido comprado con préstamo del Rey de Meiggs a Kaminski

Andrade acusó que el animador del programa "Que te lo digo" de Zona Latina, Sergio Rojas, de mentir al señalar que el auto que tiene la modelo fue un regalo de Kaminski con dinero que solicitó prestado al "Rey de Meiggs".

La modelo y presentadora de televisión, Camila Andrade, aseguró que no está vinculada directa ni indirectamente a los dineros de “El Rey de Meiggs”. Esto, luego que un programa de farándula afirmara que el auto de la exchica reality fuera comprado por su pareja, Francisco Kaminski.

Kaminski debió declarar en el marco del asesinato del empresario, José Felipe Reyes, autodenominado como el “El Rey de Meiggs”. Fue en medio de la indagatoria que se conoció que la pareja de Andrade le debe montos millonarios a la víctima y además está vinculado al acusado de ser el autor intelectual del crimen.

En una declaración, Andrade acusó que el animador del programa “Que te lo digo” de Zona Latina, Sergio Rojas, de mentir al señalar que el auto que tiene la modelo fue un regalo de Kaminski con dinero que solicitó prestado al “Rey de Meiggs”.

La aclaración de Camila Andrade

Sobre la declaración del periodista Sergio Rojas, Andrade señaló que “es falso de falsedad absoluta. Desmiento lo indicado por el irresponsable señor Sergio Rojas, pudiendo justificar que mi auto -marca Audi del año 2021- lo adquiero en enero del año en curso a través de una operación de crédito que celebró con una empresa reconocida en el sector, entregando importante dinero al contado y -actualmente- encuentro pagando el saldo de precio mensualmente. Incluso, para garantizar el pago se contrató una garantía prendaría con prohibición de venta, como lo hace cualquier persona que compra un vehículo a crédito”.

Ante esto, Andrade pidió su derecho a rectificación al canal Zona Latina porque “el panelista no puede exponerme publica e injustificadamente con información falsa y generándome el desprecio de los que acceden a dicha información, llegando incluso algunos a insultarme en mis redes sociales. E, igualmente grave, hacer pensar a la familia de las personas investigadas que yo he recibido beneficios por los préstamos que realizó el señor que lamentablemente fue víctima de un delito“.

Camila Andrade recalcó que “la acción del programa y su irresponsable panelista me expone injustificadamente a una exposición pública e incluso me vincula a un caso policial que no tengo conocimiento ni vinculación directa o indirecta”.