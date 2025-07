Tras meses de investigación, la PDI devolverá los relojes de lujo robados de Keanu Reeves: FBI será el encargado de entregarlos al actor

Uno de los relojes del actor Keanu Reeves, avaluado en $10 millones, fue robado desde su mansión en Estados Unidos en diciembre 2023. Finalmente, fue encontrado en una vivienda de Peñalolén tras un allanamiento.

Compartir

Fiscalía junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) entregarán al FBI, durante la mañana de este martes, los relojes de lujo robados al actor Keanu Reeves. Estos fueron encontrados al interior de una vivienda en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

El FBI será el encargado de entregar los relojes robados al actor. Quien sufrió el robo de las especies en diciembre de 2023 desde su casa. Desde Fiscalía recalcaron que el único detenido por el robo fue formalizado y condenado por receptación aduanera.

El hallazgo de los relojes de lujo ocurrió en el marco de diligencias enmarcadas en la investigación de robos violentos registrados en la zona oriente de la capital. En ese contexto, la Fiscalía solicitó órdenes de entrada y registro. En uno de los inmuebles allanados se encontraron los objetos sustraídos al actor de Matrix.

Los relojes robados a Keanu Reeves

Fue en el marco de las investigaciones tras los allanamientos donde se encontró una fotografía de uno de los detenidos al interior de la casa de Keanu Reeves. Allí también se encontraron 17 relojes de lujo robados, y uno de ellos tenía un grabado personalizado relacionado al actor. Se trata de un Rolex, modelo Submarine. El que Reeves mandó a grabar como agradecimiento a los dobles de acción de la película John Wick 4. “The John Wick Five, Thank You, Keanu. JW4. 2021“, se lee en el reverso.

Según información de Canal 13, el reloj con el grabado está avaluado en cerca de $10 millones. Fue robado desde la mansión que el actor tiene en Los Angeles, Estados Unidos. Luego que cuatro sujetos encapuchados entraran a la vivienda. En esa oportunidad, la fiscal de flagrancia oriente, Andrea Contreras, especificó que “se le encuentra una gran variedad de relojes de alta gama. Aproximadamente unos 17 relojes, lo que configura el delito de receptación”.