Política 30 de Julio de 2025 Ministra Javiera Toro (FA) designa a hijo de diputado Roberto Celedón para representar a fundaciones en COSOC de Desarrollo Social

El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la cartera que dirige la secretaria de Estado sumó hace una semana a Roberto Celedón Bulnes, hijo del diputado Roberto Celedón Fernández, como representante de las "fundaciones, corporaciones y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro" en el grupo. Desde el ministerio aseguraron a The Clinic que no se cayó en ninguna inhabilidad en la designación y que primó el orden de prelación de los postulantes, y de las que Celedón Bulnes quedó tercero. En el equipo del parlamentario, en tanto, afirman que la fundación se ha inhibido de participar en concursos de la Región del Maule desde que Celedón Fernández y Mercedes Bulnes fueron electos en cargos de elección popular. Los integrantes del COSOC, en todo caso, no reciben una remuneración.

