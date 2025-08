Benjamín Herrera, el chileno que triunfa en el enduro a nivel mundial: “Todo lo que sea deporte con un poquito de adrenalina, me gusta” 

En conversación exclusiva con DLT Sports, el piloto de RedBull, Benjamín Herrera, explicó cómo funciona el mundo del enduro, una de las modalidades más duras del motociclismo. El rider nacional, que lleva más de 20 años arriba de la moto, compartió algunas de las vivencias de su carrera.

Por Tomás Zúñiga, DLT Sports

Benjamín Herrera nació el 20 de agosto de 1994 en Talca. Compite desde que tiene 10 años y actualmente el chileno es uno de los mejores corredores de Enduro a nivel mundial. Esta disciplina deriva del motociclismo, y se basa principalmente en recorrer circuitos con obstáculos y dificultades en terrenos naturales.

Dentro del mundo del Enduro, existen tres categorías: tradicional, hard y cross-country. Para Herrera, quien conversó en exclusiva con DLT en un evento Redbull, cada categoría tiene su propia dificultad.

“Cross Country es una carrera que se rige por el orden de llegada, comienzan todos juntos y el primero que llega, gana. En el Enduro tradicional, que por vuelta tiene dos o tres sectores cronometrados, gana el que suma menos tiempo entre todas las secciones. Y el hard Enduro, que puede ser modalidad tradicional o cross-country, tiene una dificultad técnica mucho mayor, y generalmente se utilizan motos dos tiempos”, afirma.

De todas estas, el piloto tiene claro cuál es su favorita: “La verdad es que a mí me gusta mucho andar en moto, entonces lo que haga me gusta. Pero si tuviera que elegir uno, yo creo que me quedo con el Enduro tradicional”, agrega el piloto.

El éxito de Benjamín Herrera en el circuito mundial

Por más que el éxito de Herrera haya comenzado a gestarse en Chile, su carrera lo ha llevado a vivir en distintas partes del mundo. “He estado residiendo en varios países, como Estados Unidos, Italia o Alemania. Porque es lo que tengo que hacer: probar suerte y firmar con un equipo para poder seguir. Es lo que más me sirve para poder dedicarme a esto”, comenta.

A su vez, le ha tocado competir en otros países. Su última carrera internacional fue en Nandayure, Costa Rica, donde le tocó competir en la categoría hard enduro. Si bien al comienzo tuvo ciertos problemas técnicos, el rider nacional logró quedarse con el título. “Me voy con el primer lugar de la carrera y estoy contento con eso, porque no es la disciplina que estoy practicando ahora, sino que estoy practicando más enduro tradicional”.

Más allá del Enduro, Herrera es un amante de los deportes extremos. Tanto así que, cada vez que puede, le dedica su tiempo a estas actividades. “Me gusta mucho andar en bicicleta. Todo lo que tenga dos ruedas, me llama la atención. También en el verano hago deportes acuáticos; wakeboard o andar en un jet ski que restauré. Todo lo que sea deporte con un poquito de adrenalina, me gusta”, señala.

Hace dos semanas, Herrera quedó primero en la cuarta ronda de la Sprint Cup 2025, competición en la que aún se encuentra invicto y que tiene un rol clave para su preparación de cara a la 99° edición del FIM International Six Days of Enduro, que se disputará en Bérgamo entre los días 24 y 29 de agosto.