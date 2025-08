El rotundo portazo de Laurence Golborne a Franco Parisi: “Ninguna posibilidad de integrarme a su equipo”

"No tenemos ninguna afinidad política", le dijo Golborne a Parisi, quien en recientes entrevistas había catalogado como un "crack" al exministro de Energía y Minería, junto con manifestar que le gustaría verlo como titular de Hacienda en su eventual gobierno.

Por The Clinic

Un portazo rotundo le dio Laurence Golborne a Franco Parisi, luego de que este último manifestara que le gustaría contar con el exministro de Energía y Minería al mando de Hacienda, en su eventual gobierno.

A través de sus redes sociales, Golborne descartó vínculos políticos con el líder del PDG e incluso aseguró que ya le ha dicho al propio Parisi que no le interesa formar parte de su equipo.

“Yo no estoy en política hace más de 10 años. He sido claro varias veces con ⁦⁦ Franco Parisi que no tenemos ninguna afinidad política”, partió expresando quien fuera ministro de Energía y Minería en la primera administración de Sebastián Piñera.

Golborne no se quedó ahí y remarcó que “dada la reiteración, me obliga a decirlo más claro aún: Ninguna posibilidad de integrarme a su equipo”.

Y es que Parisi, en diversas entrevistas, dijo que le gustaría contar con Golborne como titular de Hacienda en un eventual gobierno suyo.

Por ejemplo, en una conversación con Radio Agricultura se refirió en los siguientes términos sobre Laurence Golborne: “El tipo es un crack, a mí me encantaría tenerlo, un muy buen negociado, yo lo pienso como un ministro de Hacienda”.

Golborne y la tragedia en El Teniente

Cabe recordar que ayer sábado, Codelco anunció la incorporación de de Laurence Golborne al Consejo Internacional de la División El Teniente, instancia destinada a brindar apoyo en la gestión de la emergencia que culminó con la muerte de seis mineros.

Y dada las lamentables noticias sobre lo ocurrido en El Teniente, Golborne también dejó palabras al respecto en sus redes sociales.

“Se hizo todo lo posible por encontrarlos y entregar una respuesta en el menor tiempo”, expresó.

“Hoy solo nos queda acompañar el dolor de quienes sufren esta pérdida, y desearles consuelo y paz en estos momentos tan difíciles”, añadió.