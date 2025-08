Tomás Ilabaca, el académico que investiga a los colegios de élite en Chile: “Tienen una formación orientada hacia un liderazgo muy gerencial, poco democrático”

El académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) está desarrollando el proyecto Fondecyt "Ciudadanía desde el privilegio: ¿Qué tipo de ciudadano se forma en los colegios de élite chilenos?", para estudiar la formación de los estudiantes de algunos de los colegios más influyentes del país.

Luego de casi diez años de investigar a las instituciones educativas de élite, el sociólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, y académico de la UPLA, Tomás Ilabaca Turri, está llevando a cabo una investigación que busca colaborar con la acumulación de conocimientos en áreas como ciencias sociales y educativas a través del estudio de las élites y su formación ciudadana.

Su proyecto, que recibió financiamiento de Fondecyt de Iniciación, consiste en una investigación cualitativa y etnográfica con una duración de tres años y que busca acceder a espacios de socialización, discursos y subjetividades vinculadas a la formación ciudadana en colegios de élite en dos regiones de Chile.

“Vengo desde 2016 estudiando las élites. La investigación actual es producto de ese proceso de indagación, donde en un inicio me empecé a preguntar respecto a cuáles son los mecanismos de selección, cómo se van constituyendo estos colegios que los llevan a ser deseables por la élite social, empresarial e intelectual chilena, que tiende a converger en este tipo de colegios“, explica Ilabaca.

Añade que “el mismo desarrollo de esta investigación me llevó a preguntarme qué está ocurriendo al interior de estos establecimientos: qué tipo de ciudadanos se está formando, qué tipo de individuos, cuáles son los mecanismos, qué dinámicas ocurren al interior de estos colegios, cuáles son las diferencias entre uno y otro; eso me lleva también a pensar en regiones, cada región es distinta”.

–¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo cree que puede contribuir en el área de las políticas públicas y en las ciencias sociales y educativas?

Quiero investigar qué tipo de ciudadano se forma en tres dimensiones: la primera es cuáles son sus valores, principios normativos y referentes morales que socializan al interior de estos espacios y cuáles son sus resistencias. La segunda se refiere a las formas de relacionarse con otros actores al interior de su comunidad: cómo resuelven conflictos, cómo participan democráticamente, qué espacios se les dan a estos estudiantes para participar al interior de estos colegios y cómo se reconoce la diversidad y la pluralidad. La tercera es de participación, habilidades, conocimientos, aptitudes democráticas y cómo se fomenta la participación.

En términos de políticas públicas y políticas públicas educativas, pone la cuestión no solo en una crítica hacia este sector en términos de que son endogámicos, en que probablemente muchos de estos colegios no estén formando individuos que estén preparados para la sociedad a la que se van a enfrentar, también en que hay que ir a meterse en la diversidad de proyectos que hay en esta oferta educativa. Creo que hay ciertas experiencias, dinámicas, estrategias educativas y desafíos educativos que pueden ser interesantes y que pueden de alguna manera nutrir. No creo que todo sea malo en este sector.

–¿Cuáles han sido sus principales hallazgos hasta la fecha?

Estos colegios saben o tienen una cierta noción de que están desarrollando ciudadanos o individuos que probablemente vayan a acceder a posiciones de poder, lo que hace que tengan una formación orientada hacia un liderazgo muy gerencial, poco democrático, con escasa vinculación con el entorno próximo. Ahí hay una diferencia entre tipos de proyectos, entre una élite más global y otra más local, pero que dice más bien: “Nosotros venimos a solucionar los problemas del país”. Hay un elemento transversal, que se expresa en espacios poco democráticos. Generalmente, ciertos apoderados tienen más poder o ejercen mucha presión sobre los establecimientos.

Generalmente, en la Región Metropolitana, hay proyectos que efectivamente buscan y desarrollan estrategias más orientadas hacia una mayor diversidad, disposición a ser interpelados y a repensar ciertas dimensiones de sus proyectos educativos, pero que todavía no logran cuajar en replantearse el tipo de ciudadano que están formando.

También son colegios que ven a lo público como una amenaza y con desconfianza más que pensarlo como en algo en lo que todos participamos.

–Además de estos hallazgos, ¿qué espera descubrir?

Espero empezar a mirar qué está ocurriendo en regiones porque las realidades e historias son distintas en relación a la gestión y el acceso al poder, y cómo se ha pensado el desarrollo del Estado chileno y del mundo.