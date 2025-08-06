ChokChokÑau: El nuevo proyecto familiar de Los Contadores Auditores que tiene a Gabriel Cañas, Abel Zicavo y Dindi Jane

Con música urbana, vestuario llamativo y personajes corpóreos, Los Contadores Auditores debutan en el mundo infantil con ChokChokÑau, un show pensado para celebrar el Día de la Niñez.

Por The Clinic

Compartir

Los Contadores Auditores apuestan por un nuevo público: los niños. La dupla artística conformada por los diseñadores teatrales de la Universidad de Chile, Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera, suma ya 12 años de trayectoria y más de 15 montajes.

Su nuevo proyecto se llama ChokChokÑau, un grupo musical protagonizado por cinco personajes corpóreos que bailan al ritmo de canciones originales. Debutan con un único show este 10 de agosto, en el marco del Día de la Niñez, en el Centro Ceina.

El proyecto marca un giro desde el pop hacia la electrónica y la música urbana. ChokChokÑau reúne a destacados músicos como Entrópica, PORO (Gabriel Rammsy) y el DJ Alonso Montero, así como a reconocidas voces como Gabriel Cañas, Abel Zicavo (Plumas) y Dindi Jane, entre muchos más.

El primer single del grupo, “WeliTKM”, es un homenaje a las abuelas que siempre están ahí. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, y su videoclip se puede ver en Instagram y YouTube.

Los intérpretes del nuevo proyecto de Los Contadores Audiotres son Paula Palacios, Handra Huequemán, Aukán Yeray, Kani Quiñones y Rosario Álamos, con la participación especial de la actriz invitada Francisca Muñoz.

FAMFEST 2025

La presentación se enmarca dentro del FAMFEST 2025, que inicia su fiesta teatral este 9 de agosto con hitos inaugurales en Santiago, Renca, La Pintana y San Ramón. Con actividades gratuitas y abiertas a todo público, el festival celebra a la niñez como protagonista y al arte como un derecho, en el contexto del Día del Niño y la Niña en Chile.

En el corazón de Santiago, la celebración comienza el sábado desde las 10:30 hrs. en la Plaza Zócalo de GAM (Alameda 227), con la instalación interactiva Árboles de los sueños y la obra Los caminos de Don Floridor de La Patogallina. Ambas actividades son gratuitas, previa inscripción. Más tarde, a las 17:30 hrs., en la Sala A1, se presentará Gabriela, la niña que soñaba con las estrellas, una emotiva puesta en escena sobre la infancia de Gabriela Mistral, con música original de Carlos Stockle, interpretada por la Orquesta Clásica del Maule.

Renca se suma a la celebración con una jornada familiar el sábado 9, en alianza con el Festival del Libro y la Niñez, en la Plaza Mayor de Renca. Entre los imperdibles destacan el pasacalle El Gigante de Pinte, el espectáculo internacional Bichos do Brasil —colorido montaje que celebra la biodiversidad de la selva brasileña, de la premiada compañía Pia Fraus— y la presentación del Coro de niñas y niños de Renca, con poemas de Mistral musicalizados.

El domingo 10, La Pintana y San Ramón vivirán sus propias fiestas culturales. En el Teatro Municipal de La Pintana, la jornada parte a las 11:00 hrs. con la banda Guaypes Club, Niñas y niños de La Pintana recitan a Gabriela, un homenaje mistraliano, y una nueva función de Bichos do Brasil. A las 15:00 hrs., en la explanada de la Municipalidad de San Ramón, la comunidad podrá disfrutar del espectáculo Niñas y niños de San Ramón recitan a Gabriela Mistral y del concierto interactivo de El Arlequín y la Banda de las Tortuguitas, cerrando así un fin de semana cargado de poesía, música y teatro para celebrar a las infancias.