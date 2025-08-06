El regreso de Tonka Tomicic a la televisión de la mano de Mega: animará nuevo reality de cocina “El Internado”

Fichada por Mega, Tonka Tomicic tomará la conducción, junto al chef Yann Yvin, del nuevo reality de la estación llamado "El Internado, hasta el más duro aprende"

En febrero del año pasado fue cuando Tonka Tomicic puso fin a su historia como rostro de Canal 13 tras 14 años. Su último trabajo en la estación fue como animadora del matinal, conducción que ahora está a cargo de José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

La no renovación del contrato de Tomicic ocurrió en medio de los cuestionamientos a su figura a raíz del denominado “Caso Relojes”, en el cual se vio involucrado su ahora exesposo, Marco Antonio López (Parived).

Desde ese entonces, Tonka Tomicic no volvía a la pantalla chica con algún proyecto de la mano de una casa televisiva. Sin embargo, utilizó sus redes sociales para lanzar su documental “Tonka: lo que soy”, donde entregó una mirada más íntima de su vida.

Ahora fichada por Mega, Tonka Tomicic tomará la conducción, junto al chef Yann Yvin, del nuevo reality de la estación llamado “El Internado, hasta el más duro aprende“. Serán 18 los famosos de Chile y el mundo, con nulo o cuestionable conocimiento en la cocina, que se someterán a un encierro 24/7, cuya permanencia se definirá a partir de competencias físicas y culinarias.

Yvin, además de animar, será el director de la academia de cocina y será el encargado de exigir a los famosos su máximo esfuerzo para permanecer en competencia. Este nuevo reality también contará con la participación especial de Tita Ureta y Joaquín Méndez en las diversas actividades y a Francisca García Huidobro en las sesiones de cara a cara.

“El Internado” es un formato creado por el equipo de Global Content, la filial internacional de Megamedia, especializado en la producción y creación de realities de convivencia por más de 20 años. Este estreno también coincidirá con la puesta en marcha del primer Hub de producción internacional de entretenimiento de Megamedia ubicado en las afueras de Lima, Perú