Elisa Loncon dice estar disponible a competir por el Senado en La Araucanía: “He puesto mi nombre a disposición y el Frente Amplio lo está analizando”

La expresidenta de la Convención Constitucional confirma a The Clinic mantiene conversaciones con el Frente Amplio para disputar un escaño senatorial, para lo cual la diputada Éricka Ñanco ha ejercido como enlace con la colectividad. "Puede ser que finalmente no vaya, pero lo importante es que yo estoy disponible", dice, resaltando que su interés no está netamente en los temas indígenas, sino en los "temas regionales".

Compartir

Un nombre comenzó a posarse con fuerza en la lista de candidatos parlamentarios del Frente Amplio en la zona sur del país en los últimos días, particularmente en la Región de La Araucanía. Se trató de Elisa Loncon, quien fue la primera presidenta que tuvo la extinta Convención Constitucional que funcionó en el país entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022.

La académica de la Universidad de Santiago, cercana a la diputada Ericka Ñanco (Frente Amplio) —con quien ha escrito columnas de opinión en conjunto— ha sido sido sondeada por la colectividad en la que milita el Presidente Gabriel Boric. Así lo reconoce en conversación con The Clinic, donde afirma “que ha tenido conversaciones desde la Convención con el Frente Amplio“.

Si bien aclara que actualmente es independiente, es a través de Ñanco que ha logrado “establecer algunas confianzas” con el partido. Dado que la parlamentaria disputará la reelección en el distrito 23 es que se ha comenzado a esbozar una fórmula de competencia del Frente Amplio en la cual se consiga instalar con fuerza en la zona.

La estrategia que supone la jugada contempla a Ñanco compitiendo en noviembre en su distrito; a Luis Penchuleo (Frente Amplio) —excandidato a gobernador regional de La Araucanía— por el distrito 22; y a Loncon disputando un escaño senatorial en la circunscripción de La Araucanía, que este año podría renovar sus cinco representantes, los senadores José García Ruminot, Carmen Gloria Aravena, Francisco Huenchumilla, Felipe Kast y Jaime Quintana.

“En la región hay organizaciones sociales y territoriales que en diferentes instancias me han manifestado esta posibilidad de que les pueda representar en el Congreso. Entonces, por esta razón he puesto mi nombre a disposición y en este momento el Frente Amplio lo está analizando”, señala Loncon a este medio. Asimismo, dice que la finalidad del partido y de ella es potenciar “una voz regional, organizada, no cerrada a los temas indígenas, sino a los temas regionales“.

En todo caso, la académica de la Universidad de Santiago marca el punto en que en “política todo puede ocurrir“. “Puede ser que finalmente no vaya, pero lo importante es que yo estoy disponible. Mi nombre está a disposición y mis deseos son que yo pueda contribuir con mi trabajo, con mi experiencia, en conjunto con un equipo de gente para la Región de La Araucanía“.

Elisa Loncon, en la Furia del Libro en 2023. Foto: Agencia UNO.

Loncon: “Me interesa mucho el diálogo intercultural”

La lingüista dice que ha estado en contacto con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, quien está a cargo de la negociación parlamentaria en pos de una lista única. Sin embargo, también reconoce una relación estrecha con el diputado Roberto Celedón (ind.-Frente Amplio), exconvencional constituyente, y la diputada Lorena Fríes (Frente Amplio), representante del distrito 10. Ambos tienen en común ser abogados relacionados a los temas de derechos humanos.

“Me interesa mucho la intención del diálogo intercultural. Las regiones necesitan mucho diálogo“, sostiene, mientras que enfatiza que su trabajo ha sido en línea con las políticas educativas. “Son parte de mis competencias que se podrían perfectamente sumar a las que tiene Luis Penchuleo y Ericka Ñanco, y hacer una contribución sustantiva”.

La expresidenta de la Convención señala, por último, que ha “escuchado a las comunidades de mi región y pongo mi nombre a disposición para representarles en el Congreso. Estoy conversando con la gente del Frente Amplio y estamos viendo la posibilidad de generar un núcleo de representación política para avanzar en el diálogo intercultural y lo que podemos aportar en cuestiones sociales”.

Y cierra: “Mi conversación está siendo con el Frente Amplio en este momento y ellos han puesto mi nombre sobre la mesa de negociación“.