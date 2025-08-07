A un mes de Fiestas Patrias, SAG suspende importación de carne de la Patagonia argentina: expertos aclaran que alza en el precio debiera ser “marginal”

Tras una modificación en la normativa sanitaria del gobierno de Javier Milei, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) decidió suspender la importación de carne ovina desde la Patagonia argentina al país.

A través de una resolución exenta, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la suspensión de la importación de animales y productos de origen animal desde Argentina. Lo anterior ocurrió luego de que en junio pasado el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) del país trasandino permitió el ingreso de carne bovina con hueso libre de fiebre aftosa con vacunación a la Patagonia, cuando en esa zona es considerada libre de esa enfermedad sin vacunación.

A pesar de que la resolución del SAG se refiere a todos los productos de origen animal, desde el mismo servicio aclararon que la suspensión solo aplica a carne proveniente de la Patagonia, lo que corresponde principalmente a carne ovina o cordero. Respecto a los animales, solo se detuvo la importación de bovinos en pie para reproducción.

Las consecuencias de la suspensión en Chile

De acuerdo al economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, el 15% de la carne que importa Chile proviene de Argentina: “Es importante, pero no es el principal”, asegura. El SAG afirma que el año pasado se importaron 16.616 kilos de carne de ovino desde el país trasandino.

Ante este escenario, y a poco más de un mes para Fiestas Patrias, Castañeda señala que podría haber un impacto por la medida, aunque debería ser “un alza marginal de los precios de la carne”. A pesar de que se pueden sustituir estas importaciones a través de otros mercados, “hay problemas logísticos: se pueden requerir nuevas certificaciones sanitarias, los tiempos de envío son más largos”.

A través de un comunicado, el SAG confirmó el envío de una “misión técnica durante la primera semana de septiembre para verificar en terreno las condiciones epidemiológicas y medidas aplicadas en las barreras sanitarias, con el objetivo de restablecer las importaciones a Chile desde la Patagonia en el menor plazo posible siempre que se cuente con las garantías necesarias para resguardar la sanidad de la ganadería nacional”.

Los motivos de la suspensión

El mes de junio el Senasa habilitó el paso de carne con hueso al sur del río Colorado, que actúa como frontera natural entre el norte y el sur de Argentina.

De acuerdo con el presidente ChileCarne, Juan Carlos Domínguez, el norte de Argentina es una zona libre de fiebre aftosa, pero se vacunan a los animales porque tienen frontera con países que están combatiendo la enfermedad. El sur del país trasandino, debido a la presencia del río, es considerado libre de dicha afección sin vacunación. “Chile siempre ha permitido el ingreso de carne de cualquier parte de Argentina sin hueso. En el caso de la zona sur, que se tenía esa condición especial, se aceptaba carne con hueso”.

Domínguez explica que, al modificar la normativa sanitaria argentina, “permite que se muevan animales de norte a sur, finalizando esta separación”. El presidente del gremio cree que es la decisión del SAG es la correcta, ya que “Chile es un país libre de estas enfermedades, por lo tanto, cualquier país que quiera mandarnos carnes tiene que cumplir con lo que se establece a nivel internacional“.