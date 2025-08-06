El Yeutherium pressor: científicos chilenos descubrieron nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

Yeutherium pressor es el nombre del pequeño mamífero del Mesozoico descubierto en el Valle del Río de Las Chinas, Región de Magallanes. Se trata de la tercera especie de esta era hallada en Chile.

El Yeutherium pressor fue un mamífero muy pequeño, que no superaría los 30 o 40 gramos. Si tuviéramos que llevarlo a lo que tenemos hoy, podríamos decir que su tamaño sería más o menos parecido a un ratón doméstico. Se trata del nuevo e importante descubrimiento realizado por los científicos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, Hans Püschel y Alexander Vargas junto con un equipo de investigadores del Núcleo Milenio EVOTEM.

“Yeutherium sería del tamaño más o menos aproximado a una laucha o Mus musculus. Así bien pequeñito, probablemente de unos 30 gramos. En ese sentido, es mucho más pequeño que los otros mamíferos que conocíamos del valle de Las Chinas, como Magallanodon o Orretherium”. Estos últimos dos géneros de mamíferos extintos que vivieron en la Patagonia durante el Cretácico superior. Hace aproximadamente 74 millones de años, explica el investigador Hans Püschel.

Püschel señala que este descubrimiento “nos permite entender, por un lado, cuáles son los rasgos dentales que caracterizan esta familia. Pero por otro lado, al ser transicional evolutivamente y no tan derivado en torno a sus características, nos permite entender cómo se llegó a esa morfología dental especializada en trituración“.

Asimismo, recalcan los investigadores, sería la tercera especie de mamífero del Mesozoico o la era de los dinosaurios para Chile. Por eso tiene una gran importancia para el mundo de la paleontología.

“Lo que tenemos es un pedacito de cráneo de la parte de arriba con un diente que sabemos es una nueva especie, y es similar a uno rarísimo que habían encontrado en Argentina, que se llama Reigitherium, siendo recién el segundo representante conocido en todo el registro fósil para ese linaje”, dice el investigador y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile, Alexander Vargas.

El origen del Yeutherium pressor

El origen de su nombre Yeutherium pressor tiene dos raíces. “Yeut” significa cerro o montaña en Aonikenk, y “therium” significa bestia en griego. Una terminación frecuentemente usada en géneros de mamíferos. Por otro lado, “pressor significa “el que exprime” en latín, haciendo alusión a la forma de dentición que tiene el animal.

“Tiene una dentición que recuerda a un exprimidor de naranjas. Con crestas redondeadas y crenuladas que le habrían servido para triturar mejor el alimento porque probablemente tenían una dieta relativamente dura en materia vegetal”, detalla Püschel. Los investigadores explican que, emparentarlo cercanamente con alguna especie actual, no es posible dado que no pertenecería a ningún linaje de mamíferos presentes en la actualidad.

“En la evolución se originan después de los monotremas (mamíferos que ponen huevos), pero antes de los marsupiales y placentarios”, dice el integrante de la Red de Paleontología de la U. de Chile, Alexander Vargas. Y, agrega sobre su parecido a un roedor, que “lo más probable es que a diferencia de un roedor, no haya sido placentario: o ponía huevos o tenía una cría como los marsupiales, que parece un feto muy chiquitito”.

Y, agrega que “es importante destacar que este Yeutherium pressor junto también con los otros mamíferos que hemos encontrados en el valle de Las Chinas no serían similares a mamíferos actuales. Sino un linaje previo al ancestro común de placentarios y marsupiales, aunque más emparentados a ellos, que a, por ejemplo, un ornitorrinco que vendría a representar a otro linaje de mamíferos actuales que son los monotremas (mamíferos que ponen huevos)”.