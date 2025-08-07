Melissa Muñoz, la ingeniera chilena que fue destacada por el MIT y Forbes por “Autistapp” y su cruzada por apoyar a adultos autistas

Melissa Muñoz, oriunda de Concepción, participará este viernes del Congreso Jóvenes Futuro que se transmitirá por YouTube. "Soy seguidora del Congreso hace muchos años. Fue un honor cuando me contactaron para poder estar allí", contó la creadora de Autistapp a The Clinic.

Melissa Muñoz es una ingeniera chilena oriunda de Concepción, en la región del Biobío, reconocida por ser la creadora y desarrolladora de la aplicación móvil “Autistapp”. Se trata de una app gratuita que busca ser un apoyo para personas autistas, especialmente a adultos que muchas veces se encuentran con barreras al no contar con profesionales especializados en la población adulta.

Muñoz actualmente se desempeña como Ingeniera de Proyectos en el Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción (UdeC). Su aplicación, AutistApp, ofrece herramientas de autorregulación emocional, pictogramas, información legal y recursos para facilitar la comunicación e inclusión de personas en el espectro autista.

El nacimiento de Autistapp

En conversación con The Clinic, Muñoz contó que Autistapp “tiene dos momentos que son claves en relación a cómo surge. El primero tiene que ver cuando todavía trabajaba como docente. Estaba en mi propio proceso de evaluación diagnóstica y notaba que algunos estudiantes en la post-pandemia necesitaban ciertos apoyos con rutinas que habían olvidado, dado el largo tiempo que estuvieron fuera de las aulas y que la mayoría de estos estudiantes se encontraban en el espectro”.

“Por otro lado, cuando a mí ya me dan el diagnóstico oficial, después de dos largos años, me encontré con la barrera que no existen muchos profesionales que trabajen con población adulta. Psicólogos, neurólogos, profesionales, etc. Y que además los recursos que existen en la web o en aplicaciones móviles están pensados solo para niños. Es decir, había un montón de gente que estaba siendo olvidada por todos los mecanismos de apoyo necesarios y ahí encontré que era necesario poder hacer algo para entregar herramientas para mejorar la calidad de vida de quienes estábamos en este grupo”, añade.

“En la aplicación pueden encontrar 10 elementos, que es un set de herramientas. Dentro de éstas se pueden encontrar pictogramas, se pueden encontrar herramientas de autorregulación, tarjetas para mutismo situacional, información legal para Chile, información sobre autismo, bolsa de empleo, espacios publicitarios donde hay varios centros médicos, colegios, cosas por el estilo, entre otras”, detalla su creadora. Agrega que “se lanzó hace un año y las descargas han superado las 85.000”.

“Siento que hay muchísimo cariño por parte de la comunidad”

Sobre cómo ha sido valorada la aplicación, su creadora señala que hay de todo. “Hay historias súper bonitas de gente que me ha contado momentos emotivos. Sobre todo con las partes del mutismo situacional. Usuarios me han contado momentos en los que han estado súper mal y han podido comunicarse o pedir ayuda gracias a esa funcionalidad. También cómo docentes ocupan las herramientas de autorregulación cuando tienen un estudiante que se está desregulando. Una mamá también me contó que su hija aprendía a lavar la loza gracias a los pictogramas. Entonces, han habido bastantes historias muy bonitas“, enumera.

“Pero también, obviamente, hay gente a la que no le ha gustado o que no ha encontrado utilidad. Para gustos colores. El espectro es muy distinto, las personas son súper distintas. Ha habido de todo, pero en general, siento que hay muchísimo cariño por parte de la comunidad. Además, siento que también es súper valorado que este proyecto nace desde alguien que es autista, no de alguien que vio una oportunidad de negocio o algo del estilo”, subraya.

Muñoz recalca que “la aplicación es totalmente gratuita y eso va a seguir siendo así. Y ahora hay una funcionalidad que permite suscripción para quienes quieran aparecer ahí y eso va a hacer que la aplicación tenga un sustento, tenga un modelo de negocio, pero siempre sea gratuito para todas las personas. Dado que, para mí, los accesos tienen que ser públicos a las herramientas de apoyo”.

Autistapp

Autisapp recibió numerosos reconocimientos:

Segundo lugar en el Concurso Regional Women in STEM entrepreneurship 2024.

Reconocimiento Expo Inclusión: “Accesibilidad Universal”

MIT Technology Review Innovator Under 35 LATAM 2024 – Categoría Pionera

Alumni Destacado – Instituto Profesional Virginio Gómez

100 Jóvenes Líderes Chile – Diario El Mercurio y Universidad Adolfo Ibáñez

Mujer Líder en Ciencia, Tecnología y Transformación Digital – Instituto Profesional Virginio Gómez

Mujeres Que Inspiran 2025 – Banco de Chile

30 Under 30 Forbes Latam categoría Impacto Social.

El camino hacia un diagnóstico

Con respecto a su propia experiencia con su diagnóstico, Muñoz explica que decidió ir a un psiquiatra “porque estaba con muchos problemas emocionalmente. Estaba súper colapsada. Ahora entiendo que eso era un burnout, estaba quemadísima y fue mi psiquiatra quien comenzó con las sospechas. Como estaba muy desregulada en ese momento, no era el momento propicio para poder recibir una evaluación. Por eso también pasó harto tiempo y varios profesionales entre medio”.

“Lo complejo obviamente es que me atiendo en el sistema público, en un COSAM. Entonces ahí no hay un psiquiatra que sea especialista en neurodivergencia. A veces incurrían en respuestas como ‘ya, ¿pero para qué quieres ser un diagnóstico?’. Él mismo me puso la duda, pero a la vez también me puso trabas a la hora de confirmar el diagnóstico“, relata. “Tuve que hacer el resto de cosas por fuera. Como el tema de ADOS-2 o el neurólogo. Esas cosas tuve que hacerlas por particular, porque el sistema público todavía está muy al debe en eso y aún así, también cuesta encontrar profesionales que tengan las competencias para trabajar con población adulta y que sean actualizados en el tema“, advierte.

Congreso Jóvenes Futuro

Sobre su participación en el Congreso Jóvenes Futuro, reconoció estar muy feliz. “Soy seguidora del Congreso hace muchos años. Fue un honor cuando me contactaron para poder estar allí, poder mostrar tecnología que se desarrolla desde acá del sur, yo soy de Concepción. Soy una persona que se niega a mudarse a Santiago a tener un emprendimiento allá. Creo que hay que resaltar el rol de las regiones, acá tenemos un potencial tecnológico súper grande”.

“Lo que quiero trabajar en el Congreso de Jóvenes Futuros, es un poco hablar de… Estoy también trabajando en investigación, entonces hay como una cosa combinada con lo que es la interacción humano-computadora, y cómo en este mundo donde la comunicación y las redes sociales ha cambiado tanto en los últimos años y en las nuevas generaciones. Cómo es comunicarse siendo neurodivergente, cómo son nuestras relaciones con los dispositivos móviles, y un poco de eso va a ir mi presentación, que es un poco esta nueva forma de relacionarse con un dispositivo móvil, la hiperconectividad y cómo eso también va afectando muchas veces, o beneficiando, hay que ver con qué punto vamos a encontrarnos o no en la discusión, en nuestra calidad de vida. Voy a presentar la aplicación el próximo mes en el Autism Congress en Dublín. Esto, claro, salió ya de América, está siendo conocido en otras partes“, recalcó