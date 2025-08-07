Santiago 100 Palabras: “Último sueño de un condenado” es el ganador de la edición 2025 que recibió más de 52 mil relatos

Desde La Florida hasta Lo Espejo, pasando por Las Condes, Valparaíso y Rancagua, los relatos ganadores de la XXIV edición de Santiago en 100 Palabras tejieron un mosaico de voces que capturan la esencia de la ciudad. Último sueño de un condenado, escrito por Daniel Montero (32 años, La Florida), fue el cuento ganador del Primer Lugar.

Por The Clinic

Compartir

Con más de 52 mil relatos inspirados en el lema “¿Te lo imaginas?”, esta edición de Santiago 100 Palabras -presentada por Escondida | BHP y Fundación Plagio- transformó rincones urbanos como Avenida Grecia, la ex fábrica Machasa y el barrio Franklin en vibrantes escenarios literarios, mientras personajes inolvidables como La Flaca, revelaron la profundidad emocional que habita en la capital.

En una ceremonia memorable, las y los 12 autores premiados vivieron la magia de escuchar sus relatos cobrar vida: las palabras saltaron del papel gracias a la poderosa interpretación del actor Pancho Melo, acompañado por la atmósfera musical creada especialmente para cada cuento por el dúo Dënver en el majestuoso Teatro Nacional. La conducción del evento estuvo a cargo de Lorena Capetillo, quien guió con maestría este encuentro entre literatura, música y emoción compartida.

René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Latinoamérica, destacó: “Estos relatos nos recuerdan que Santiago lo podemos construir en conjunto, recorriendo sus calles, plazas y edificios con nuestra imaginación, inspirados por el talento de los miles de escritores de todas las edades y lugares de la ciudad, que se animan a contarnos sus relatos en 100 palabras. En Escondida | BHP, estamos orgullosos de celebrar 24 años de un concurso que nos regala miradas únicas de nuestra ciudad, comparte emociones y recuerdos y pone la literatura al alcance de todos”.

Por su parte, Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, añadió: “La diversidad de esta edición es reveladora. Una niña de 11 años crea universos de juguetes gigantes en la ciudad, mientras que un hombre de 75 escribe sobre la tristeza que lo cubre como polvo. Estos cuentos prueban que las historias no tienen edad ni comuna, y que la creatividad florece en cada rincón de la Región Metropolitana y más allá”.

HISTORIAS QUE RETRATAN LA DIVERSIDAD DE LA CIUDAD

Temas como la memoria, el futuro, la identidad y la cotidianidad, estuvieron presentes en los cuentos premiados de esta edición explorando la riqueza creativa de sus autores, cuyas edades van desde los 11 hasta los 75 años.

María José Ferrada, integrante del jurado junto a Alejandra Costamagna y Carmen García Palma, resumió: “Elegimos estos cuentos porque recorren la ciudad con una mezcla de imaginación y de crítica. También con sentido del humor y con esa capacidad que tenemos las personas de mirarnos, como si nos viéramos de lejos y desde esa distancia ver lo que es importante y también muchos de esos absurdos, a veces divertidos, otras tristes, en los que caemos a la hora de habitar esta ciudad. Celebro sobre todo la imaginación y el entusiasmo por seguir contando santiago a través de estos cuentos.”

Una cabeza de piedra rodando por la ciudad como metáfora de un país que renace en Último sueño de un condenado, se quedó con el cetro del Primer Lugar con la autoría de Daniel Montero (32 años, La Florida).

El Segundo Lugar fue para Rhovan de Vicente Bustos (16 años, Las Condes), un relato sobre la liberación del trabajo industrial, mientras que el Tercer Lugar lo obtuvo Costanera de Felipe Barros (31 años, Valparaíso), una crítica social en medio de un centro comercial.

En las categorías especiales destacaron el Talento Infantil con Pelea de gigantes de Ignacia Roa (11 años, La Florida), el Talento Joven con Jugar Santiago de Gustavo Varas (14 años, Providencia), una ingeniosa analogía lúdica sobre la desigualdad urbana; el Premio al Talento Mayor para Tristeza de María Emilia Barceló (72 años, Vitacura), que retrata con crudeza poética la depresión en la vejez.



Por otro lado, el Premio al Mejor Relato Breve se lo llevó Extinción de Isaías Urzúa (12 años, Maipú), un impactante microcuento sobre la soledad urbana; y el Mejor Relato de la Memoria fue otorgado a El fantasma de Franklin de Sarai León (22 años, Lo Espejo), un conmovedor homenaje a los mercados populares y el Mejor Relato del Futuro fue para Trabajador Artificial de Andrés Fernández (33 años, Las Condes), quien narró una visión distópica sobre la convivencia humano-tecnológica en el 2035.

Las menciones honrosas reconocieron a La Flaca de Ruth Oñate (31 años, Santiago Centro), un retrato íntimo de la marginalidad; Depuración de Alfonso Rodulfo (44 años, Rancagua), donde el fuego purga recuerdos amorosos; y Búsqueda de Heinrich Knust (75 años, La Reina), un conmovedor relato transgeneracional sobre identidad y pertenencia, demostrando cómo estas historias breves capturan universos emocionales completos en apenas 100 palabras.