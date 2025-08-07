Viña VIK amplía red de hoteles de lujo y prepara su sexta apertura en Sao Paulo: los detalles del proyecto que albergará su próxima vendimia

VIK realizará una nueva edición de su vendimia en el terreno donde la empresa está desarrollando su nuevo proyecto inmobiliario: un hotel de lujo que incluirá viñedos e incluirá la cuarta piscina de olas Wavegarden del país.

Compartir

Luego del exitoso lanzamiento de su vendimia en mayo de este año -que se llevó a cabo en la explanada de sus instalaciones en Chile, ubicadas en el Valle del Millahue, Región de O’Higgins-, Viña VIK confirmó su expansión regional con la realización de una nueva edición del evento, aunque en Brasil.

La cita está programada para el 27 de septiembre en Fazenda Vista Verde, al interior de Sao Paulo, marcando así la internacionalización de uno de los eventos más exclusivos del calendario enoturístico en Sudamérica. Además, se realizará en el terreno donde la empresa, ligada al matrimonio de Alex y Carrie Vik, desarrolla actualmente su nuevo proyecto inmobiliario: un hotel de lujo.

Andrea García, gerenta de marketing de Viña VIK, comenta que “en esta edición especial, el concepto es Fiesta del Vino, un punto de encuentro entre el arte, la música, la naturaleza y el vino, ahora con sede en Fazenda Vista Verde, un desarrollo residencial de lujo que albergará el primer VIK Hotel en Brasil, con apertura estimada para 2027”.

“Elegimos Brasil para ser el primer lugar fuera de Chile por la relevancia de este mercado para VIK, ya que es el top #1 en exportaciones y por que será el siguiente en tener un hotel VIK, luego de Uruguay y Milán”, acota.

El hotel que prepara Vik

El proyecto brasileño se sumará a los que ya están operando en Chile (poseen uno), Uruguay (donde ya cuentan con tres recintos), e Italia (donde tienen un hotel en una exclusiva galería de Milán).

García señala que “Fazenda VIK Vista Verde iniciará su primera fase comercial en el segundo semestre de 2025, con la venta de 160 lotes de al menos 2.000 metros cuadrados cada uno. El emprendimiento, que involucra una inversión estimada de más de 500 millones de reales -alrededor de US$90 millones-, incluirá viñedos, zonas de conservación, y será el hogar de la cuarta piscina de olas Wavegarden del país. Todo esto, en una propiedad ubicada a tan solo 90 minutos de Sao Paulo, y desarrollada bajo el concepto de integración entre arquitectura, paisaje, arte y bienestar”.

Con esta expansión, la firma reafirma su posicionamiento como un referente global en enoturismo de lujo, llevando su filosofía holística -que combina innovación, sustentabilidad y excelencia- a nuevos territorios de Latinoamérica.

La inversión, destaca García, incluirá viñedos, zonas de conservación, y será el hogar de la cuarta piscina de olas Wavegarden del país.

“Incluye 160 lotes de al menos 2.000 metros cuadrados cada uno, más el primer Hotel VIK en Brasil, con 50 habitaciones con infraestructura pensada para ofrecer una inmersión profunda en el universo de la marca, con viñedos y parras, degustaciones y experiencias exclusivas dirigidas a los huéspedes y residentes de la Fazenda Vista Verde. Todo ello, por supuesto, acompañado de amenities exclusivos”, plantea.

De acuerdo a la gerenta de marketing de la sociedad, VIK Vista Verde estará listo a principios del 2027.