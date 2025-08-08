34 exconstituyentes buscan dar el salto al Congreso: desde la Tía Pikachu, ex-Lista del Pueblo y hasta un ex-RN que ahora es libertario

Previo a la inscripción de candidaturas parlamentarias, fijadas para el 18 de agosto, The Clinic pudo conocer que al menos 34 ex miembros de la extinta Convención Constitucional tratarán de buscar un escaño en el Parlamento. 19 de ellos lo harían representando al oficialismo, mientras que otros 15 a la oposición. Entre ellos destacan Elisa Loncon, expresidenta del órgano constitucional y la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado. Un grupo de la ex Lista del Pueblo dialoga con Acción Humanista para conseguir un cupo, mientras que en algunos casos se pueden detectar cambios de partido respecto al que representaron en 2021.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Volver a dirimir decisiones al interior de un edificio del Legislativo, como lo hicieron en 2021, es lo que busca un grupo de al menos 34 exconvencionales constituyentes —que pudo identificar The Clinic— que se encuentran con la intención de competir en la elección del Congreso en noviembre próximo, ya sea con un escaño en el Senado o en la Cámara de Diputados.

El 16 de agosto los partidos políticos que formen un pacto electoral de cara a la parlamentaria de noviembre deberán inscribir su alianza. El 18 de agosto, en tanto, es el día en que las colectividades deberán oficializar no solo a sus candidatos presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel), sino también a sus aspirantes a obtener representación parlamentaria.

En el oficialismo, aunque aún no está completamente cerrada la negociación para disputar el Congreso entre los incumbentes, más la Democracia Cristiana (DC), sí hay algunas figuras que ya se asoman que podrían recibir la venia de determinados partidos para ser representantes de los mismos en la elección.

El caso bullado y más reciente fue el Elisa Loncon, la expresidenta de la Convención Constitucional, quien en entrevista con The Clinic dio a conocer que estaba disponible para ser candidata al Senado por la Región de La Araucanía como independiente en un cupo del Frente Amplio.

Este último partido es el que también está patrocinando los nombres de Jaime Bassa, exvicepresidente de la Convención, para ser diputado en la Región de Valparaíso, y el de Beatriz Sánchez, la exembajadora y exconvencional que es vista con buenos ojos para competir en la circunscripción senatorial de la Región del Maule.

Quien también aparece en el radar, pero para la Cámara de Diputados, es Ignacio Achurra, que recientemente fue confirmado como carta del Frente Amplio por el distrito 14. Tatiana Urrutia y Constanza Schönhaut son otros dos casos. La primera, ex Revolución Democrática, está aspectada para ser candidata en el distrito 8, mientras que la segunda, ex Convergencia Social, en el distrito 11. Asimismo, el partido llevará a la reelección a su diputado y exconvencional Roberto Celedón (ind-FA), quien asumió el cupo en el Congreso de su esposa, Mercedes Bulnes, quien falleció en ejercicio en noviembre de 2024.

El Partido Socialista (PS) es otra tienda que tiene presente en sus propuesta parlamentaria a exconvencionales. Los que se asoman para disputar un escaño en el Congreso son César Valenzuela por el distrito 9, y el exseremi Tomás Laibe por el distrito 27, de la Región de Aysén.

Desde el Partido Comunista (PC) también hubo llamado a sus representantes en la Convención. Uno de los primeros confirmados abiertamente por la tienda en la que milita la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, fue el exdiputado Hugo Gutiérrez, que renunció a su escaño en el Congreso para ingresar al primer proceso constituyente para representar al distrito 2, de la Región de Tarapacá.

Gutiérrez fue anunciado por Juan Andrés Lagos en la disputada Región de Atacama para la próxima parlamentaria.

En tanto, para la Cámara de Diputados, Marcos Barraza, “asesor directo” de Jara, es otra carta del PC vista como una buena opción para el distrito 13, misma zona electoral donde resultó electo en 2021. También en la RM esperan alcanzar a nominar a Valentina Miranda en el distrito 8, y en el norte obtener representación a través de Ericka Portilla, en el distrito 4, en Atacama.

También hay ex Lista del Pueblo interesados en ingresar a la contienda parlamentaria. Así es el caso de Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Manuel Woldarsky—, quienes podrían alcanzar un cupo en el partido Acción Humanista para los distritos 7, 9 y 10, respectivamente. Giovanna Grandón —la denominada Tía Pikachú—, quien fue parte de la Lista del Pueblo, está a punto de anunciar su candidatura por el distrito 12 a través del Partido Alianza Verde Popular (PAVP).

Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), por su lado, están con la intención de llevar a la exconvencional Adriana Ampuero, por la Región de Los Lagos en el distrito 26, mientras que Rosa Catrileo espera alcanzar el Senado en La Araucanía.

La derecha también recluta a sus exconvencionales

En la oposición el escenario se repite de alguna forma. Y es que en la derecha igualmente se ha recurrido a exintegrantes de la Convención Constitucional para ser candidatos al Congreso.

Bernardo Fontaine es uno de ellos. Independiente de RN, el economista espera ser electo en el distrito 12, zona suroriente de Santiago pese a que en 2021 compitió en el distrito 11, la zona nororiente de la capital. RN también espera llevar a Ruggero Cozzi en el distrito 7, en Valparaíso, y a Roberto Vega, en el distrito 5, en la Región de Coquimbo.

También está Luciano Silva por el distrito 20, en la Región del Biobío. Silva fue convencional de RN, pero luego renunció a la tienda para formar el Partido Social Cristiano, del cual, ahora se distanció. Hace poco retornó a RN.

En tanto, Patricia Labra buscará un escaño por el Senado en la Región del Maule. Eso sí, a diferencia de la Convención, donde representó a RN, esta vez lo hará bajo un cupo de la UDI, en dupla con el diputado Juan Antonio Coloma. Es hermana de la diputada Paula Labra (ind.-RN).

Y el partido podría haber sumado un candidato más de no haber sido que Alvaró Jofré, exconvencional RN en el distrito 2, quien ahora disputará ese distrito en la Cámara de Diputados pero como militante del Partido Nacional Libertario, como confirma Juan Antonio Urzúa, secretario general del partido, a The Clinic.

En el Partido Republicano el nombre más vistoso es el de su secretaria general, Ruth Hurtado, quien busca competir en la senatorial de La Araucanía, como sus dos excolegas Loncon y Catrileo.

Pollyana Rivera, exconvencional del distrito 1, de Arica, es otra republicana en búsqueda de un escaño parlamentario. En la Convención representó a la UDI.

La UDI también acudió a sus filas de exconvencionales. Entre ellos se cuenta a Eduardo Cretton, vicepresidente de la colectividad, quien competirá en el distrito 22, en la Región de La Araucanía; Katerine Montealegre, en el distrito 26 de Los Lagos; Constanza Hube, por el distrito 11; y Pablo Toloza —quien ha patrocinado acciones legales por el Caso Convenios—, por el distrito 3, de la Región de Antofagasta. A ellos se suma Ricardo Neumann, del distrito 16, Región de O’Higgins.

En Evópoli, por su lado, en el distrito 26, en Aysén, esperan llevar a Geoconda Navarrete.

Rodrigo Logan, exconvencional y excandidato a gobernador metropolitano, es otro que busca ser candidato al Congreso. Algunos partidos, cuentan conocedores, le han ofrecido un cupo senatorial por el Maule. De momento se encuentra recolectando firmas para presentarse como independiente por el distrito 9.