Inflación en julio supera expectativas y sube 0,9%, impulsada por el alza en las cuentas de luz

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0,9% en julio, con lo cual el dato anual saltó de 4,1% a 4,3%.

Una fuerte alza registró la inflación en julio, mostrando un avance de 0,9%, cifra que estuvo por sobre las expectativas de mercado -que ya eran altas-, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este dato, los precios acumulan un aumento de 2,8% en lo que va de 2025, mientras que el dato anual saltó de 4,1% a 4,3%, alejándose de la meta del 3% definida por el Banco Central.

Además, se trata de la segunda mayor variación mensual del año -en enero el IPC subió 1,1%-, y estuvo fundamentalmente influida por el aumento de las tarifas eléctricas.

De acuerdo al INE, en los incrementos de julio destacaron “las divisiones de vivienda y servicios básicos, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y la disminución de la división de seguros y servicios financieros”.

“Doce de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y una presentó incidencia negativa”, añadió el ente estadístico.

“Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (1,5%) con 0,275 puntos porcentuales (pp.) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%) con 0,192pp”, acotó.

Vale mencionar que los analistas proyectaban una subida de 0,6% en los precios internos el mes pasado, según las estimaciones en la encuesta de Bloomberg.

En particular, por productos, el suministro de electricidad presentó un incremento mensual de 7,3% y acumuló 19,1% al séptimo mes del año, mientras que la parafina escaló 8,5%.