Katia Trusich y su mensaje a los candidatos presidenciales: “La integración de las pymes al crecimiento no puede ser un eslogan”

La directora ejecutiva de Grande Pyme, Katia Trusich, analizó como integrar a las pymes con decisión al crecimiento económico, a propósito del debate presidencial que se ha desatado con miras a las elecciones de noviembre.

“La integración de las pymes al crecimiento no puede ser un eslogan. Tiene que convertirse en una política de Estado”. Así de categórica es Katia Trusich, directora ejecutiva de Grande Pyme, quien esta semana participó de un encuentro organizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en el que se presentó un ambicioso plan que tienen como horizonte lograr que Chile crezca al 4% anual.

El documento, llamado “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”, contempla medidas que la CPC busca socializar con los candidatos presidenciales, a fin de que las consideren en sus programas de Gobierno y, a futuro, se concreten en políticas públicas pro crecimiento.

Al ser consultada por estas medidas, Trusich plantea a The Clinic que se trata de “un aporte valioso a la conversación estructural que Chile necesita tener sobre empleo y crecimiento. Coincidimos plenamente en que el país no puede seguir creciendo ‘a medio motor'”.

Tras ello, destaca que el planteamiento “reconoce que sin una transformación profunda en productividad, capacitación y regulación, no hay política pública ni inversión privada que logre sostener el desarrollo”.

Desde Grande Pyme, señala, valoran especialmente la apuesta por modernizar las normas sobre multifuncionalidad, el sistema de indemnización por años de servicio, la implementación de microcredenciales y el fortalecimiento de la educación técnico-profesional. También subraya la urgencia de articular una política nacional de formación de talento en áreas críticas como la tecnología, la economía verde y los servicios globales.

Cómo integrar a las pymes al crecimiento económico

Respecto de cómo integrar a las pymes con decisión al crecimiento económico, Trusich menciona que “las pymes representan el 98% del tejido empresarial chileno y el 64% del empleo formal, pero hoy enfrentan un conjunto de desafíos que las excluyen sistemáticamente del crecimiento: baja productividad, brechas digitales, informalidad, escaso acceso a financiamiento y normativas que no distinguen su escala ni contexto”.

A su juicio, la integración de este sector radica en tres condiciones mínimas: la información confiable y periódica, para diseñar políticas públicas que reconozcan la diversidad de realidades pyme, la colaboración real entre granes empresas y pymes, además de la simplificación regulatoria y y acceso al financiamiento, que son aspectos “claves para escalar y sobrevivir en contextos adversos”.

“El país necesita integrar a las pymes a cadenas de valor más complejas, a la digitalización y a la economía verde. No como actores secundarios, sino como verdaderos motores del desarrollo sostenible”, asevera.

Sobre la llamada permisología, el principal nudo que enfrentan aquellas empresas que buscan desarrollarse en el país, la exsubsecretaria de Economía bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet, dice que “no solo es excesiva, sino que muchas veces resulta incompatible con la escala operativa y la capacidad administrativa de las pequeñas empresas”.

“Uno de los grandes desafíos que enfrentan las pymes es que se les exige lo mismo que a las grandes empresas, sin considerar que muchas de ellas no cuentan con departamentos legales, ni especialistas en cumplimiento normativo”, acota.

Y recalca que “hoy no se trata solo de fomentar el emprendimiento, sino de remover las trabas estructurales que lo frenan. Chile no puede permitirse que su motor productivo opere con freno de mano”.

A propósito del debate entre candidatos presidenciales que se ha desatado con miras a las elecciones, la directora ejecutiva de Grande Pyme se dirigió a ellos señalando que “el mensaje es claro: las pymes deben estar en el centro y ser miradas en serio. Chile no necesita solo más emprendimiento, necesita que ese emprendimiento prospere”.

“Lo que debemos entender es que el desarrollo pyme es una estrategia país, no una política sectorial. Que el empleo, la cohesión territorial y la estabilidad económica pasan por ahí. Y que mientras las pymes representen apenas el 12,5% de las ventas totales en el país -una caída dramática desde el 25% en 1998- no podremos hablar de una economía sana ni inclusiva. Hay que dejar atrás la lógica de programas fragmentados y avanzar hacia una alianza nacional por las pymes. Porque cuando ellas prosperan, Chile florece”, concluye Trusich.