Pymes y senadores impulsarán ley “Los Tatas” para frenar el “calvario” de la permisología municipal: “La principal queja es la arbitrariedad”

La Multigremial Nacional, en conjunto con un grupo de senadores, anunciaron que impulsarán la tramitación de la ley “Los Tatas”, una iniciativa legal que busca regular y simplificar la permisología que enfrentan miles de emprendedores en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) a lo largo del país.

En julio de este año, los fundadores de “Los Tatas del Pan”, una panadería de masa madre ubicada en Vitacura que se había ganado el corazón del barrio, no pudieron resistir a lo que ellos llamaron “la permisología” municipal, y decidieron cerrar su puertas. A raíz de esta situación, y de otros casos similares, la Multigremial Nacional anunció que impulsará la tramitación de un proyecto de ley para resolver esta problemática.

En conjunto con los senadores Ximena Rincón, Matías Walker y Fidel Espinoza, el gremio empujará la tramitación de la ley “Los Tatas”, una iniciativa legal que busca regular y simplificar la permisología que enfrentan miles de emprendedores en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) a lo largo del país.

El proyecto contempla modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el objetivo de poner fin a la arbitrariedad y exceso de trámites que hoy impiden que muchos pequeños negocios puedan operar formalmente.

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, explica a The Clinic que con la iniciativa buscan “terminar con la permisología absurda y arbitraria que imponen muchas municipalidades a las pymes y emprendedores. El caso de la panadería Los Tatas del Pan es el ejemplo perfecto: después de cuatro años y con todos los permisos técnicos en regla, fueron obligados a cerrar por no obtener la patente definitiva”.

“Esta ley busca modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para que las Direcciones de Obras Municipales no puedan seguir frenando proyectos que cumplen con los requisitos sanitarios y de seguridad, y así dar certezas para abrir, trabajar y crecer sin que la burocracia te mate antes de partir”, agrega.

Swett comenta además que “la principal queja es la arbitrariedad. Las DOM muchas veces piden requisitos que no están en la ley o interpretan la norma de forma tan restrictiva que hacen imposible abrir”.

El economista también recuerda que “hay emprendedores que han invertido ahorros de toda una vida y, aun cumpliendo con permisos sanitarios, de la SEC y certificados de seguridad, se encuentran con que la municipalidad les exige obras, planos o trámites que no estaban contemplados al inicio. Lo que piden es simple: reglas claras, plazos razonables y que lo que está en la ley se cumpla, sin inventar trabas”.

“Hemos visto casos de negocios que podrían haber abierto en tres meses y que terminaron esperando dos años por autorizaciones municipales. Este calvario no solo mata emprendimientos antes de que nazcan, también destruye empleo y frena inversión local. Cuando las DOM operan sin plazos claros ni fiscalización, la burocracia se transforma en un muro infranqueable para quienes quieren trabajar”, recalca el titular de la Multigremial Nacional.

El proyecto contará con apoyo transversal en el Senado, gracias al respaldo de Ximena Rincón, Matías Walker y Fidel Espinoza, quienes colaborarán en su redacción y tramitación legislativa.

Desde el gremio también señalaron que esta propuesta se suma a una agenda más amplia para reducir las barreras de entrada al emprendimiento, y convocaron a las organizaciones de Pymes, centros de estudio y actores técnicos a sumarse al debate.