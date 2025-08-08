Laura Müller, abanderada en Juegos Panamericanos Junior: “Representa el esfuerzo de todos los que forman parte del Team Chile, y eso me llena alegría”

La ceremonia inaugural de la cita panamericana comenzará a las 19:00 horas (18:00 hora chilena) del sábado en el Estadio Defensores del Chaco. Laura Müller y Rodrigo Paz, portarán el estandarte patrio y liderarán a la delegación chilena en la ceremonia. "Es un orgullo muy grande. Ya haber estado en los Panamericanos adultos fue una experiencia muy linda, pero ahora tener la responsabilidad de encabezar a la delegación es algo que nunca pensé", comenta la abanderada nacional.

Este fin de semana arranca la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, que entregará 216 clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027: 200 cupos individuales y 16 cupos de deportes colectivos. La primera edición se llevó a cabo en el año 2021, con sede en la ciudad de Cali, Colombia. Y esta vez, será el turno de Asunción, capital de Paraguay.

La delegación chilena se constituye de 281 deportistas (141 mujeres y 140 hombres) los que representarán al país en 27 de los deportes en competencia. Las figuras del Team Chile apuntan a superar el registro de la primera cita panamericana juvenil, donde Chile obtuvo 58 medallas: 12 de oro, 15 de plata y 31 de bronce.

El evento inaugural comenzará desde las 19:00 horas (18:00 hora chilena) del sábado en el Estadio Defensores del Chaco. La hockista de 19 años, Laura Müller, y el remero de 21 años, Rodrigo Paz, portarán el estandarte patrio y liderarán a la delegación chilena en la ceremonia.

La palabra de Laura Müller, abanderada del Team Chile en la cita panamericana

Con solo 17 años, Laura Müller debutó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 donde consiguió la medalla de bronce con las Diablas. Y fue parte de los equipos que obtuvieron el tercer lugar en las Copas de las Naciones 2024 y 2025.

Recientemente estuvo en Uruguay con el plantel adulto que consiguió el cuarto lugar en la Copa Panamericana, que aseguró un lugar en premundial que se jugará en febrero y marzo del próximo año para buscar un lugar la cita mundialista de la disciplina en Países Bajos y Bélgica 2026.

En conversación con The Clinic, la hockista nacional se refirió a su elección como abanderada de la delegación chilena y a las expectativas de las Diablas Junior en la cita panamericana.

—¿Cómo te enteraste que eras abanderada y cómo recibiste el honor? ¿Te lo esperabas?

—Me llamó el presidente del comité olímpico para contarme la noticia. La realidad es que nunca se me había pasado por la cabeza y fue una muy grata sorpresa. Estoy muy agradecida de que me hayan considerado.

—Ya participaste en unos Panamericanos adultos, pero ahora tienes la responsabilidad de encabezar a la delegación en la ceremonia de inauguración. ¿Qué se siente liderar al Team Chile en una cita continental?

Es un orgullo muy grande. Ya haber estado en los Panamericanos adultos fue una experiencia muy linda, pero ahora tener la responsabilidad de encabezar a la delegación es algo que nunca pensé. Me siento muy agradecida y también muy motivada. Creo que llevar la bandera representa el esfuerzo de todos los que forman parte del Team Chile, y eso me llena alegría. Espero estar a la altura y representar a mi país con el mayor compromiso posible.

02 de MARZO del 2025/SANTIAGO Partido valido por el tercer lugar de la Nations Cup Hockey, entre las Selecciones de Chile vs Estados Unidos. Disputado en Centro Deportivo de Hockey Césped Claudia Schüler. FOTO: JORGE DIAZ/CHILE HOCKEY

—¿Cuáles son las expectativas de las Diablas Junior para estos Panamericanos? ¿Cómo se proyecta el equipo?

Si bien creo que el objetivo es crecer y prepararnos de la mejor forma para el Mundial, buscar una medalla siempre va a estar dentro de nuestros objetivos también. Nos hemos preparado mucho, con entrenamientos exigentes y mucha dedicación, incluso en doble turno varios días. El equipo viene con muy buena energía, con jugadoras jóvenes y con experiencia, lo que nos da un equilibrio importante.

Sabemos que no es fácil porque el nivel en estos Juegos va a ser muy alto, pero confiamos en el trabajo que hemos hecho y en la unión del grupo. Vamos a hacer todo lo posible para dejar al país en lo más alto, pero sin dejar de disfrutar de lo que son unos Juegos Panamericanos.

La programación del hockey

Panam Sports Channel transmitirá todos los partidos de los Diablos y las Diablas. Aún está por confirmar si Chilevisión dará el hockey en la señal abierta.

Domingo 10 / 10:30 horas

Diablos Junior vs. Trinidad y Tobago

Lunes 11 / 10:30 horas

Diablas Junior vs. Guyana

Martes 12 / 10:30 horas

Diablos Junior vs. Canadá

Miércoles 13 / 10:30 horas

Diablas Junior vs. Estados Unidos

Jueves 14 / 10:30 horas

Diablos Junior vs. México

Viernes 15 / 10:30 horas

Diablas Junior vs. México