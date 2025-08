Los Diablos y las Diablas quedan a un paso de la medalla en el Panamericano, pero aseguran un cupo en el premundial: “El objetivo está intacto todavía”

Ambos equipos cerraron en el cuarto lugar general del torneo continental disputado en Uruguay. Aun así, los Diablos y las Diablas aseguraron un lugar en el torneo que se jugará en febrero y marzo del próximo año para buscar un lugar en la cita mundialista de la disciplina en Países Bajos y Bélgica 2026. "Ahora con altas esperanzas para el Premundial. Por más que no pudimos sacar medalla en el Panamericano, estamos con la cabeza firme y tranquila porque sabemos que tenemos las capacidades para lograrlo", asegura Raimundo Valenzuela, jugador de los Diablos.

Este domingo, las selecciones femeninas y masculinas de hockey césped buscaban cerrar su participación en la Copa Panamericana con una medalla de bronce. Los equipos nacionales saltaron a la cancha en la última jornada del torneo disputado en Uruguay, pero no pudieron quedarse con la victoria y quedaron fuera del podio. Aún así, ambos conjuntos lograron el objetivo principal y aseguraron su cupo para disputar el Premundial para buscar un cupo en la cita mundialista a disputarse en Países Bajos y Bélgica en 2026.

Por una parte, tras acceder invictos a la fase final con victorias ante Canadá (2-0), México (7-0) y el 5-0 inicial contra Trinidad y Tobago por secretaría, los Diablos en semifinales a Estados Unidos, conjunto que salió en segundo lugar del grupo A. Sin embargo, la selección masculina no pudo cerrar el partido y sufrió una dura derrota por 3-1 en los shoot-out tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Por lo tanto, los enfrentaron a Canadá por el tercer puesto en la jornada dominical, pero fueron derrotados por 2-1 y se quedaron con el cuarto lugar de la Copa Panamericana. El descuento de los chilenos fue obra de Juan Ignacio Amoroso.

Los ojos puestos en el Premundial de febrero

En conversación con The Clinic, Raimundo Valenzuela, jugador de los Diablos, comenta que fue un torneo donde vieron proyecciones increíbles del equipo. “Jugamos un juego de alto nivel y por sobre el rival, pero no pudimos ejecutar los goles. La pelota no pudo entrar. Y esos son los detalles que tendremos en cuenta para el Premundial que se realizará en febrero y marzo”.

El jugador de la selección agrega que a pesar de ser un equipo que empezó un nuevo proceso después de la baja de muchos jugadores, demostraron que pueden jugar a una alta intensidad siendo un equipo unido. “Eso no vimos en el último torneo que jugamos que fue el Preolímpico en Omán. Vimos un crecimiento gigante que nos empuja mucho, y nos tiene con hambre para el Premundial, teniendo en cuenta que no pudimos tener los resultados que queríamos para el Panamericano“.

©WorldSportPics/ Rodrigo Jaramillo

“Ellos (Estados Unidos y Canadá) nos ganan porque no pudimos meter los goles y cerrar el partido. Les dimos la oportunidad de mantenerse ahí y que aprovechen nuestros errores defensivos y generales. Para el Premundial vamos a estar preparando mucho el corner y nuestras conexiones, especialmente arriba, entrando al área. Todo esto en base a tener un torneo donde aprovechemos mejor nuestras oportunidades de gol”, asegura Valenzuela.

El seleccionado señala que son un equipo que generalmente se denomina peligroso, pero es ganable. “Podemos controlar un partido y empujar al rival al límite pero al mismo tiempo mantenemos el partido a 0″, recalca.

“Ese va a ser nuestro foco para el Premundial. Obviamente el objetivo va a ser clasificar al mundial. Vamos a estar buscando efectividad dentro del área. Y como mencioné antes, el equipo se vio más unido y en armonía que el último torneo. Tenemos nuevo staff entonces nos estamos acostumbrando al nuevo juego que estamos implementando. Hasta ahora se ha demostrado que ha dado frutos. Tenemos que estar ajustando distintas cosas, pero ha sido un proceso de crecimiento exponencial”, explica Valenzuela.

Las Diablas mantienen el Mundial en la mira

A su vez, las Diablas finalizaron cuartas tras terminar segundas del Grupo B. El conjunto nacional superó por 5-0 ante Trinidad y Tobago por walk-over, cayeron 5-2 con Estados Unidos, y vencieron por la mínima a México para acceder a las semifinales de los Panamericanos.

Sin embargo, cayeron 2-0 ante Argentina por un puesto en la final del torneo y fueron derrotadas por el mismo resultado ante Uruguay por la medalla de bronce.

Constanza Palma, jugadora de la selección nacional, habló con The Clinic sobre la participación de las Diablas en el torneo. “No fue el resultado que esperábamos, queríamos con todo esa clasificación al mundial. Creo que fue una buena preparación para lo que se nos viene de cara al Premundial. Ahora la cabeza tiene que estar en eso y en mejorar todos los errores que cometimos para poder llegar en nuestra mejor versión a ese Premundial”, dice.

©WorldSportPics/ Rodrigo Jaramillo

“Creemos también que de todo se aprende, este torneo fue un punto bajo como equipo pero que no me cabe duda que nos va a enseñar muchísimo para el torneo que se nos viene, vivir minuto a minuto y, desde la humildad, salir a pelear cada partido. Queremos ser top 10 y para eso tenemos que seguir trabajando sobre lo que venimos construyendo. El objetivo está intacto todavía“, señala la figura de las Diablas.

Por último, cabe destacar que Manuela Urroz, una de las referentes del equipo nacional, alcanzó los 250 partidos por Chile, lo que marca todo un hito para el hockey césped nacional.