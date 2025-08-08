Stefano Pirola, presidente de la Fedeski: “El karma es que si no tienes plata no te puedes desarrollar en un deporte como el ski, y eso queremos cambiarlo”

El mandamás de la Federación de Ski y Snowboard de Chile se refirió al rol del organismo en el alto rendimiento, la falta de cultura de montaña en el país y a las distintas iniciativas del organismo para integrar a más personas a los deportes de nieve. "Sí nos interesa desarrollar el ski y el snowboard en todas sus disciplinas y que abarquen cada día a más gente", comenta.

Stefano Pirola ha estado toda su vida ligado al ski. Fue miembro del equipo nacional de ski alpino y hoy es el presidente de la Federación de Ski y Snowboard de Chile (Fedeski). Una de las copas más tradicionales del continente, la Copa Stefano Pirola -que organiza la Rama de Ski de la Universidad Católica hace 35 años-, lleva su nombre. Pero es en honor a su padre, que también fue el mandamás de la federación. “Yo le seguí los pasos”, cuenta Pirola.

Ayer, el presidente de la Fedeski estuvo presente en la Chile Winter Series 2025, evento organizado en El Colorado que tuvo dos días de Giant Slalom FIS, trazados exigentes y más de 140 atletas de nivel internacional. “Estaba en unas competencias y bajé ayer en la tarde”, señala Pirola, al contestar el llamado de The Clinic.

Pirola asegura que no ha sido una temporada fácil debido a la escasez de nieve. “Es una temporada complicada. Empezó muy bien, y ahora nevó un poco este fin de semana. Estamos esperando otras nevadas. Pero no es comparable con lo que fue el año pasado que tuvimos nieve desde el principio. Con lo que hay se pueden hacer cosas. Hace dos semanas hicimos las primeras competencias de ski alpino. La semana pasada hicimos una competencia de freestyle en snowboard”, dice.

Con respecto a las competencias que están pactadas en los centros de ski de Santiago para los próximos meses, Pirola destaca que existe la posibilidad de trasladarlas al sur del país. “Si no tenemos nieve acá nos movemos al sur. Hay plan b. Tenemos oportunidad de movernos a Corralco”, comenta.

Los planes de la Fedeski para integrar a más personas a los deportes de nieve

La Fedeski actualmente está compuesta por 24 clubes activos desde la 5° región hasta Magallanes. “Estamos presentes en todas las regiones donde existan clubes. Somos una federación deportiva y competitiva. Estamos en el alto rendimiento. No obstante, sí nos interesa desarrollar el ski y el snowboard en todas sus disciplinas y que abarquen cada día a más gente”, recalca.

Pirola sostiene que el principal objetivo del organismo es el alto rendimiento y la participación en competencias internacionales y los grandes eventos, que vienen a ser los mundiales de la FIS y los Juegos Olímpicos. “De ese objetivo hay un propósito de desarrollo y que haya más practicantes de las disciplinas, que no siempre es responsabilidad de la federación porque lógicamente hay una serie de otros actores involucrados”.

“Creemos que hay disciplinas que pueden ser más inclusivas. No solamente desde el punto de vista de los deportes paralímpicos, como el paraski alpino y el paraski cross country, pero tratar de llegar a más gente”, recalca.

Pirola menciona que la Fedeski tiene varios proyectos para integrar a más personas a los deportes de nieve. Uno de ellos es la iniciativa del Club Patagonia en Puyehue, Región de Los Lagos, que lo fundó hace 25 años un entrenador español que vive en Antillanca. “Le enseñaron a esquiar a gente de escasos recursos de la ciudad. Hay niños que salieron de ahí que fueron campeones nacionales. El hecho de incorporarse al tema del ski, en este ambiente, les permitió ser entrenadores y viajar fuera de Chile. Hay varias experiencias de ese tipo”.

“Los mismos clubes de la Región Metropolitana tienen becas para los hijos de las personas que trabajan en los centros de ski. Los incorporan dentro de sus cupos de entrenamientos y de ahí han salido excelentes competidores que se han dedicado a la actividad. Hay un ayudante de entrenador del equipo nacional de ski alpino que salió de esa iniciativa, era hijo de un cuidador de refugio. Y estuvo becado en el Club de La Parva”, destaca.

“Hay un deportista del Colegio de Farellones que ahora compitió en las competencias internacionales que hicimos en Valle Nevado la semana pasada. Y salió campeón nacional con súper buenos resultados”, agrega el presidente de la Fedeski.

Pirola sostiene que la federación tiene una muy buena relación con la Asociación de Centros de Ski (Aceski) que tiene programas para incorporar a gente para esquiar a bajo costo como Chileesquía, que entrega 4 mil cupos para quienes no sepan esquiar e incluye ticket del día, clases y equipo. “Si estamos todos juntos podemos sacar deportistas que no necesariamente tengan recursos. El karma es que si no tienes plata no te puedes desarrollar en un deporte como el ski. Y eso queremos cambiarlo, pero no es fácil“.

La falta de cultura de montaña

En presidente de la Fedeski sostiene que lo que hace falta en Chile es tener cultura de montaña. “La montaña se ve, está acá al lado. Piensa que los argentinos de Buenos Aires tienen que volar tres horas a Ushuaia o dos horas a Bariloche para poder esquiar. Por tierra son más de dos días. Nosotros somos privilegiados. Todas las ciudades que tienen cerca de un centro de esquí están a una o dos horas máximo”.

“Con cultura de montaña me refiero a las actividades que se hacen durante todo el año. Como el trekking o la bicicleta en el verano, y no solo los deportes de esquí en el invierno. Así como debieran desarrollarse los deportes náuticos, tiene que pasar lo mismo con los deportes de montaña”, complementa.

Pirola remarca que hace 30 años se hacía la semana de la montaña en agosto, que consistía en diferentes actividades en la nieve. “Ahora eso no se hace. Pero hay un tema también de fondo: hay un camino que no se le hace una inversión hace muchos años, solo reparaciones mínimas. Y tenemos una cantidad de gente que sube a ver la nieve impresionante. Eso amerita que tengamos un mejor camino”.

“Pero el Estado dice ‘cómo vamos a hacer un camino para la gente con plata para ir a la nieve’. Y dicen que no tiene una sustentabilidad social, pero tiene un impacto para el turismo para que la gente vaya para arriba. Que hayan lugares para comer, baños. Lo primero es tener un buen camino”.

“Si quiere que más gente tenga acceso a la nieve también tiene que tener más facilidades para llegar. Eso está claro. Y también tiene una responsabilidad los centros de esquí, estoy de acuerdo, no solo el Estado. Pero nadie le pone el cascabel al gato“, cierra Stefano Pirola.