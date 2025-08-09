Frente Amplio le cierra las puertas a Gustavo Gatica para ser candidato por el distrito 8: ahora asoma como posible carta del PC

Aunque Constanza Martínez, líder de la colectividad, lo había definido como prioridad para las próximas parlamentarias e incluso se había mostrado dispuesta a sacrificar su propia postulación para cederle su cupo a Gatica, lo cierto es que el comité central del Frente Amplio no dio luz verde a la candidatura del psicólogo y víctima de violencia policial durante el estallido social. Las cartas para el distrito 8 serán la actual diputada Claudia Mix y la exconvencional Tatiana Urrutia.

Gustavo Gatica no será candidato a diputado por el Frente Amplio por el distrito 8. La determinación se tomó en el comité central de la colectividad oficialista que se llevó a cabo este viernes, instancia en la que se ratificó que Claudia Mix y Tatiana Urrutia serán las cartas del FA por el mencionado distrito.

La opción de Gatica había surgido luego de una carta que el propio psicólogo envió a la directiva y al comité central del Frente Amplio manifestando su intención de competir por un escaño en la Cámara Baja.

Tras dicha misiva, la presidenta del FA, Constanza Martínez, definió darle prioridad a Gatica para comeptir en el distrito que él se sintiera más competitivo. Así surgieron las opciones del D9 (Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Huechuraba, Independencia), y el D12 (La Florida, Pirque, La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto).

Pero la opción de Gatica era el D8 (Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa , Cerrillos, Maipú). De hecho, quien fuera víctima de violencia policial durante el estallido social ya inició reuniones políticas con referentes de la zona, por ejemplo, con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

Esta intención de competir por el D8 levantó una interrogante respecto a la situación de la propia Constanza Martínez, quien había manifestado interés en postular al Congreso por dicha zona.

Ante aquel escenario, la propia Martínez se mostró dispuesta a hacer un sacrificio para deponer su candidatura por el D8 y así permitir que Gatica fuera carta del FA por uno de los distritos de la Región Metropolitana.

La situación del FA en el distrito 8

Conocedores de las tratativas para definir las cartas del Frente Amplio para las próximas parlamentarias, entregaron a The Clinic detalles de esta fallida gestión encabezada por Constanza Martínez para poder contar con Gustavo Gatica como candidato a diputado.

Y es que para el mencionado distrito 8, las cartas que se manejaban desde hace largo rato eran Claudia Mix, diputada en ejercicio, y Tatiana Urrutia, exconvencional constituyente y figura cercana a Tomás Vodanovic, principal referente de la colectividad en dicha zona de la capital.

Tatiana Urrutia.

No era factible bajar ni a Mix ni a Urrutia, por lo que Gatica -o Martínez- hubiese significado una tercera candidatura frenteamplista por el D8. Y ese tercer cupo no existe, considerando el actual escenario de la negociación parlamentaria que se desarrolla en el oficialismo.

Con dicho contexto, desde el FA acusan que Martínez ofreció a Gatica un cupo que nunca existió, además de hacerlo sin hablarlo con ninguna instancia correspondiente para que aquello pudiera ocurrir.

El PC como opción

Pese a este escenario, no se descarta que Gustavo Gatica sea candidato a diputado por el mismo distrito 8 dentro de la lista oficialista. El Partido Comunista asoma como opción para el psicólogo, músico y activista.

Y es que en dicha zona, el PC actualmente cuenta con Carmen Hertz como representante en la Cámara Baja, sin embargo la abogada no iría a la reelección, ya que en la tienda liderada por Lautaro Carmona evalúan que postule al Senado.

Eso sí, para el distrito que comprende las comunas de Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa , Cerrillos y Maipú, el PC también baraja la carta de otro histórico: el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez.