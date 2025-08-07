“Es una élite casta”: La vez en que Elisa Loncon justificó eliminar el Senado, mismo lugar en el que hoy busca competir por un escaño

Previo al plebiscito constitucional de 2022, la académica de la USACH viajó hasta Francia para exponer sobre el proyecto de nueva Constitución. En una de sus exposiciones justificó la eliminación de la Cámara Alta señalando que era un lugar en el que "se repetían siempre los mismos apellidos y las mismas familias" y que por ello en esa institución "no hicieron las modificaciones que había que hacer en materia de derechos sociales". Exconvencionales de derecha calificaron como una contradicción el paso que intenta dar Loncon.

Compartir

“He puesto mi nombre a disposición y el Frente Amplio lo está analizando”, señaló ayer la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, confirmando que mantiene conversaciones con el partido oficialista de manera de competir por un escaño en el Senado en los comicios de noviembre.

Las declaraciones de Loncon —quien postularía por un cupo en la Región de La Araucanía— llamaron la atención de dirigentes de la derecha, quienes recordaron que la académica de la USACH bregó por la eliminación de la Cámara Alta durante el primer proceso constitucional.

El proyecto de la Convención, de hecho, buscaba reemplazar al Senado por una Cámara de las Regiones, que estaría compuesta de forma paritaria y tendría como principal función participar en la tramitación de leyes de acuerdo regional, reformas constitucionales y normas de interés regional. Se trató de una de las medidas más polémicas que incluyó la propuesta de nueva Constitución, que fue rechazada ampliamente en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

Fue durante la campaña de ese referéndum cuando Loncon viajó hasta Francia para exponer en una serie de actividades sobre el proyecto constitucional.

En una de sus intervenciones ahondó en los motivos para cerrar la institución. “Se hizo así porque el Senado se transformó en una élite casta, donde se repetían siempre los mismos apellidos y las mismas familias. Por eso ellos no hicieron las modificaciones que había que hacer en materia de derechos sociales”.

Su intervención se hizo viral en redes sociales durante ese período, al igual que una entrevista en el diario Le Monde en el que manifestó que “en Chile, como en otros lugares, la democracia necesita oxígeno y debe fortalecerse y profundizarse. En los Estados Unidos y Europa, la política a menudo se considera desde un punto de vista patriarcal. Los problemas de racismo y desigualdades de género no se resuelven ahí”.

“Ya no queremos este patrón democrático. Es hora de acabar con una forma de hegemonía política y poner la paridad y la interculturalidad en el centro de nuestras instituciones”, sumó Loncon.

“Es de una incoherencia enorme”, dicen en Chile Vamos

Algunos exconvencionales que pertenecieron a Chile Vamos y que hicieron campaña por el Rechazo criticaron a Loncon por su intento de llegar al Congreso.

“Es de una incoherencia enorme que Elisa Loncon haya, por un lado promovido la eliminación del Senado y ahora se postule como senador. Pero más allá de esa contradicción, este debería ser un llamado de alerta para las fuerzas de oposición, porque figuras como Elisa Loncon o Jaime Bassa van a revivir la lógica refundacional que ya conocimos en la Convención”, señaló el exconvencional Ruggero Cozzi, quien es uno de los precandidatos de RN para competir por el distrito 7.

Ruggero Cozzi. Foto: Agencia UNO

Por su parte, el exconstituyente y vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton —quien busca competir por el distrito 22 de La Región de La Araucanía— manifestó: “La candidatura de Elisa Locon nos recuerda a quiénes nos enfrentamos en esta elección: a quienes quisieron refundar el país, eliminar el senado y transformarnos en distintas naciones”.