Rescate Alfa, el voluntario que atiende incendios, partos y accidentes con su furgón en Bajos de Mena: “Si Bomberos no ha llegado, somos la primera contención”
Joel Jara fundó Rescate Alfa hace siete años, una iniciativa autogestionada con la que atiende emergencias en Bajos de Mena, y también a lo largo de Puente Alto. Todo comenzó cuando en un incendio en su sector dos personas murieron porque no llegaron los equipos de emergencia. A partir de ahí, tomó la decisión de contribuir a su comunidad atendiendo accidentes, y siendo una ayuda a Carabineros, Bomberos y paramédicos. "Mantenemos siempre el control. Cuando no están ellos, estamos nosotros", comenta.
El año 2018, Bajos de Mena fue testigo de una tragedia, luego de que dos menores fallecieron en un incendio, en el cual no lograron recibir ayuda por falta de equipos de emergencia en el sector. Este momento marcó a Joel Jara Saavedra (29), que en ese entonces, a sus 21 años, tomó una decisión: iba a trabajar por su cuenta para ser una ayuda a su comunidad ante accidentes en Puente Alto.
A partir de ahí, sin experiencia previa en rescates, agarró su moto y empezó siguiendo a bomberos y ambulancias en cada emergencia para asistir en lo que fuera posible. Siete años después, sigue en lo mismo, pero con un equipo más armado, con su propio furgón y equipos de primeros auxilios, y recibiendo por su propia cuenta avisos de emergencias. Todo esto, lo hace voluntariamente y bajo el nombre de Rescate Alfa.
“Nace más que nada por la necesidad que tenía en ese tiempo Bajos de Mena en cuanto a bomberos. Si bien es el sector más grande de Puente Alto, no tenía compañía en ese tiempo. Y cuando después se fundó, igual había todavía déficit de que llegaran equipos de emergencia rápido“, cuenta Jara. Todo esto, por los problemas de conexión que les afectan.
A partir de ahí inició su travesía de forma completamente voluntaria, que lo mantiene hoy como un popular rescatista en la comuna. Hoy tiene miles de seguidores en redes sociales, y le llegan constantes alertas a su teléfono por emergencias, no solo en Bajos de Mena, en Puente Alto en general y en comunas colindantes también.
Sobre sus inicios, comenta “no teníamos ningún lazo con Bomberos. Nos costó dos años y medio, casi tres, entrar de lleno. Era como siempre el amor y el odio. Algunos te querían, otros no te querían, pero siempre es como eso. Hasta el día de hoy sigue siendo eso. Pero nosotros sabemos lo que hacemos realmente, de cómo respetar la emergencia, de cómo tener autocuidado, de cómo prevenir a nuestros vecinos de que no les pase nada dentro de la misma emergencia”.
La consolidación de Rescate Alfa en Bajos de Mena
Joel Jara habla en plural, porque para el Rescate Alfa es un equipo. En su momento, llegó a tener 15 personas trabajando con él, pero hoy volvió a trabajar solo, esperando reorganizar todo. Al día, atiende de dos a tres emergencias, y está 24 horas atento a cualquier accidente. “Partí solo y llegué a tener 15 personas que siempre eran como rotativas estas personas, andaban conmigo para arriba y para abajo”, cuenta.
Sobre cómo ha progresado, afirma que “el tiempo me ha dado los conocimientos y la sabiduría en cuanto a la emergencia. Ahora voy a tomar un curso con la Cruz Roja, de RCP y primeros auxilios. No tenemos ningún curso, pero sí tenemos el manejo del área. O sea, manejamos bien la situación, calmamos bien a los civiles, mantenemos siempre el autocontrol. Cuando no está Carabineros, Bomberos o paramédicos, estamos nosotros”.
Su postura es siempre dejar trabajar a los profesionales. Si llega bomberos, carabineros o paramédicos, que ellos atiendan la emergencia, y él, o ellos, están como personal de apoyo. Pero muchas veces llega antes que los equipos de emergencias, y Rescate Alfa tiene que atender la situación.
Con las policías tienen una buena relación, comenta. Lo mismo con personal de salud. Los primeros a veces le informan de procedimientos, y los segundos le han donado equipos para atender en caso de emergencia. Con Bomberos, en tanto, es una situación más delicada. “Los bomberos muchos dicen que nos vamos a mandar una cagada. Siempre es rechazo. Pero nosotros siempre con la vocación y el respeto”, asegura.
La atención de un parto y los llamados de la comunidad
La experiencia más extrema de Rescate Alfa fue en 2023, cuando tuvo que atender un parto. Jara estaba en un procedimiento por un incendio junto a Carabineros cuando recibió un llamado de vecinos de una persona que estaba dando a luz en Avenida México.
“Le dije a Carabineros que necesitábamos que activen una patrulla por una mujer que estaba dando a luz en un vehículo. Fuimos con ellos a atender el parto. Equipamos a una carabinera, le pusimos una bata y su cofia y atendió el parto de ella junto a los otros. Fue lo más bonito que tuvimos como Rescate Alfa“. Posteriormente llevaron a la mujer al Hospital Sótero del Río, en una exitosa operación.
Este tipo de experiencias le han permitido afiatarse en Puente Alto. Ahora, recibe llamados directos y alertas constantemente, las que evalúa si vale la pena ir o no.
“Tenemos botiquines de primer auxilio, de contención, por ejemplo, para fracturas o hemorragias. Si el personal de Bomberos no ha llegado al lugar, somos la primera contención. Llegando el personal encargado de la emergencia, ya sea Bomberos o ambulancia, nos corremos y resguardamos la escena para que puedan trabajar tranquilos”, comenta sobre cómo operan.
El día a día de Joel Jara y cómo buscan seguir creciendo
Joel Jara es jefe de seguridad en la planta de una juguetería. Ejercer como jefe de seguridad de noche, y en el día mantiene activo Rescate Alfa. Llegó a este trabajo luego de atender a quien hoy es su jefe en un incendio cerca de la fábrica. Tras atender la emergencia mantuvo contacto con él y lo terminó contratando. Por lo mismo, en la noche le deja salir a emergencias si es necesario.
“Todo el día estoy conectado con Rescate de Alfa. Puedo estar en la casa haciendo un par de cosas, me llaman y si es necesario, salgo. Siempre digo a los vecinos que me entreguen la información como corresponde, para ver si es grave o menos grave y activar los protocolos como corresponde. Si es algo grave, me hago presente en el lugar y si necesito apoyo, activo a los equipos de emergencia“, comenta.
Todo esto se financia de su bolsillo. La única vez que acudió a financiamiento de afuera, fue cuando tuvo problemas con su furgón, para poder arreglarlo. Y los equipos de salud le donan insumos médicos de vez en cuando. En estos días busca constituirse como persona jurídica para poder postular a fondos, pero solo piensa mantenerse como rescatista bajo Rescata Alfa, mientras busca volver a estructura nuevamente un equipo para seguir atendiendo las emergencias de Bajos de Mena.
