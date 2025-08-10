¿Jeannette Jara es comunista?

La derecha no le cree su nueva militancia socialdemócrata. Obvio. Pero el socialismo también la tiene a prueba. Carmona y Jadue lo mismo. ¿Qué haría el PC con su candidatura si no hubiese cortapisas? ¿Jara debe romper con el PC para superar el 30%?

En los mentideros de la centroizquierda flotan dos preguntas: ¿Luis Eduardo Escobar va por la libre o habla por la candidata Jara?

En los próximos días lo sabremos: si decae la estridente agenda pública de Escobar, será una señal de sigilo o, derechamente, de molestia por parte de la candidata.

Un socialista me dice que si así fuera, surge otra interrogante: “¿Jara lo silencia? ¿o será el PC? ¿o ambos?”.

La otra es que Escobar pase a mejor vida política. “Mala señal para la centroizquierda, buena para el PC”, me dice un senador PPD.

Si a Escobar le recomiendan retirada táctica y no cese laboral, el PC, dicen en el oficialismo, sumará más recelo -o más desafección- contra la candidata.

Si Escobar sigue en la suya -en contenidos e intensidad pública- se desprende que Jara lo considera su voz.

Más allá de Escobar -importante pero circunstancial-, lo esencial es escudriñar si la candidata Jara llegará hasta el final de esta campaña con su propuesta actual de “centroizquierda” y no de “izquierda” a secas.

Jeannette Jara

QEPD las siete páginas

Cuando Jara inició una campaña que olía a segundo lugar -Tohá era la favorita- un documento escueto de siete páginas enarboló las propuestas de la opción PC.

Su presentación fue el 5 de mayo pasado.

Cien días después, el “programa de las siete páginas” -así lo llaman, con un tono algo despectivo, los nuevos asesores- hoy es parte del pasado.

Para el jarismo de primera vuelta, es mala idea crecer gracias a la demanda interna ni es recomendable el salario vital de $750.000, el anuncio estrella de la primaria. (“Cuando habla del salario vital de 750 mil pesos son ideas que sostiene como comunista y son ideas que seguirá sosteniendo”, dijeron en el PC después de las primarias).

La negociación colectiva ramal también está en entredicho como la viabilidad de “ponerles término a las AFP”. Ni hablar de “la empresa nacional del litio” o de promover “una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre” (“eso decía el programa de las siete páginas, pero este es otro programa de otro grupo de gente”, aclaró vehemente Escobar. La candidata Jara fue más allá: habló de “un error” en el programa).

¿Quién elaboró, en lo medular, las siete páginas de la cuales reniega hoy Jara?

Fernando Carmona, hijo de Lautaro y jefe programático en la primaria. Él reconoció, en una conversación privada que se filtró a los medios, que tras la candidata y las siete páginas estaba la dirección nacional del PC.

Jara y Escobar han sido particularmente duros con Carmona y su equipo.

Jara cobró la cuenta de una frase de Carmona que marcó para mal su campaña: “Para crecer, primero hay que igualar”.

Apenas ganó los periodistas le preguntaron por la frasecilla:

“Fue desafortunada… por eso es que quien la formuló ya no forma parte del comando”, sentenció Jara.

Golpe al mentón al PC y a los Carmona.

Escobar los remató:

“Mucho se habla de ese programa, pero ese programa son siete páginas, de las cuales la parte económica es un pedacito muy escueto, entonces ese no es un programa de gobierno, sino que es un conjunto de ideas, que incomodaron a la candidata Jara y que es la razón por la cual los autores de ese programa no están en el comando”.

El juego de la verdad

Que la derecha dude de Jara 2.0 es de perogrullo.

“Una hipótesis es que el PC la critica planificadamente, para que ella se desmarque públicamente y parezca moderada. Pero es todo orquestado. Lo acuerdan en el comité central y después cada uno juega su rol. Esa es la forma de operar del PC. El resto -creer en el giro de Jara-me parece ingenuidad”, dice un exministro de Piñera, del ala no ultrona de la oposición.

El bueno -Jara- y el malo -el PC-. Un tango: de dos.

Pero estas desconfianzas también cunden en el Socialismo Democrático, los socios -menos mal- de Jara.

“Esto es performático, no es real”, me dice un PS que fue sondeado por el comando de la candidata.

-¿Gobernará con las banderas de ustedes, tal como Boric?-, le pregunto.

“No creo, a mí me da la sensación de que hay una estrategia detrás… pero ya habrá tiempo para ver eso”, responde.

-Su distancia con Carmona para muchos no es engaño…

-Puede ser, pero pago por ver.

¿Quién escribe el programa?

Desde el retorno a la democracia, el partido del candidato (a) es el primus inter pares a la hora de escribir el programa. Las propuestas del resto, más o menos, son anexos: las minorías electorales se subordinan a la mayoría.

Así fue desde Aylwin hasta Boric.

El gobierno de Boric fue una anomalía: partió con un programa y terminó con otro completamente distinto (la historia es conocida). Pero el programa original, el plan fallido, no fue escrito por Tohá o Marcel: fue escrito por las huestes de Boric.

Hoy la candidata comunista escribe los grandes trazos del programa del oficialismo con tinta socialdemócrata y hasta ahora los anexos, si es que, son de su partido, el PC. Sobre todo en lo que concierne al ADN del marxismo: la economía.

Precisemos: hasta ahora.

O sea, la mayoría electoral que arrasó en la primaria, contradicción, no mandata. La tan ansiada hegemonía lograda en las urnas, por ahora -insisto- esté en entredicho.

Si Jadue hubiera ganado la primaria contra Boric, ¿lo habría aceptado?

Esta pregunta es el test de la pureza para los PC “no socialdemócratas”, la gran mayoría.

Daniel Jadue

Si fuese por el PC

Abortar el programa de siete páginas fue la primera notificación de que Jara quería incursionar en otros territorios políticos. Eso junto al adiós, con desaire incluido, a Fernando Carmona.

En enero de 2025, el PC realizó su XXVII Congreso Nacional, la instancia máxima, el concilio del comunismo chileno.

La discusión se dio en medio de las definiciones presidenciales (¿es Jara o no es Jara?) y las versiones de fisuras importantes al interior del partido.

De hecho, una de las conclusiones del congreso mandató a “romper con el relato de la existencia de fracciones dentro del Partido, disputando la intervención que los medios de comunicación quieren hacer en nuestra dinámica interna, como también sucede con la falsa disputa generacional”.

Después de cavilaciones varias, se llegó a “la síntesis”, que, aplicando el modus leninista, es la suma de la deliberación colectiva con la unidad de acción (en simple: discutimos, pero cuando concluimos, todos acatamos. Todos.).

Revisemos algunos de las conclusiones a las que deben adherir los comunistas de Chile este 2025:

-“La situación de Cuba, sometida a un bloqueo de más de 60 años… ha causado un daño a su economía y a la calidad de vida, empujando a la isla a vivir carencias extremas. La situación es crítica y nos debe impulsar a tomar acciones más audaces. Debemos buscar cómo fortalecer la solidaridad con Cuba, generando más ayuda en este momento tan difícil”.

-“La democracia, entendida como un camino hacia el socialismo y el socialismo como la más alta expresión de la democracia, debe consolidarse como herramienta para enfrentar al neoliberalismo, entendido como la fase actual de capitalismo”

-“La democracia debe ser entendida como un proceso continuo que trascienda los mecanismos electorales tradicionales, avanzando hacia una revolución democrática. Esto implica construir un sistema inclusivo y participativo donde la ciudadanía tenga un rol activo en la toma de decisiones y en la creación de un modelo social que responda a sus demandas, superando las limitaciones del enfoque meramente representativo”.

-“La movilización social es la principal herramienta para generar cambios estructurales, y para ello el Partido debe volcarse completamente hacia los organismos de masas”.

-“La revuelta social marcó un momento de quiebre al poner en jaque al modelo político y económico imperante… El Partido no estuvo a la altura de los requerimientos de conducción durante la revuelta social. Faltó capacidad de anticipación y una lectura adecuada del contexto que permitiera liderar el proceso. En su lugar, se optó por una salida institucional que favoreció la preservación del status quo”

-“A pesar de los errores y derrotas, el cambio constitucional sigue siendo una demanda vigente”

-“Debemos reconocer autocríticamente nuestra responsabilidad por no haber tensionado a las fuerzas populares en favor del avance del programa (del actual gobierno)

-“La reforma a Carabineros aparece como una cuestión urgente, así como la desmilitarización del Wallmapu”.

-Un programa que busque superar el neoliberalismo debe resituar lo público. Por ejemplo, cuestionando el modelo de concesiones, en materia de hospitales, transporte, desaladoras y en general.

¿Cuántas de estas ideas podrían clasificar en el programa de Jara?

“Boric y el Frente Amplio, después del rechazo del primer proceso constituyente, externalizaron en el socialismo no sólo la gestión, sino también las ideas”, me dice un socialista.

¿Estará el PC dispuesto nuevamente a capitular, a perder la oportunidad histórica de acabar con “en la medida de lo posible”?

Jara vs Jadue

Escobar en su primera entrevista en La Tercera dijo que la candidata le clarificó sus posiciones políticas: “Ella me dijo que era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales, ni en la dictadura del proletariado”.

Extraño que ese manifiesto fuese por boca ajena.

Jara no la ha desmentido.

Un símil: ¿un católico puede serlo si se autodefine como agnóstico, no cree en la Biblia ni en la vida eterna?

Miguel Angel Bastenier, un gran periodista español por cerebro y anatomía, decía ser ateo y católico.

Una vez le preguntaron cómo cuadrar ese círculo.

“Soy ateo por creencia y católico por pertenencia”, respondió.

Parece ser que hay una parte del PC que milita más por pertenencia que por creencia.

Otra no. Es creencia y pertenencia.

“Lo que ha hecho la socialdemocracia en Chile es administrar el sistema, no cambiarlo”, dijo hace poco Jadue.

Jadue no es un satélite dentro del PC. Es de los influyentes.

Esa es la batalla: Jara vs Jadue.

Congelada en el 30% y perdiendo en segunda vuelta según todas las encuestas, en la centroizquierda comentan que para ganar Jara debe hacer un salto radical.

Eso, me dicen, implica “agudizar las contradicciones” con Carmona y Jadue.

En la centroizquierda esperan ese paso: probar si la candidata logrará superar la hoz y el martillo.

Y que le crean.