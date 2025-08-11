El acto de homenaje a Fidel Castro que se prepara en el ICAL, la misma sede que utilizó Jeannette Jara para su campaña de primarias

Este jueves a las 18 horas el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz -mismo centro donde se ubicó la candidata presidencial del oficialismo para su campaña de primarias- acogerá un acto por 99° aniversario del nacimiento del histórico líder de la revolución cubana. La cita ya ha sido socializada por el dirigente PC Juan Andrés Lagos.

“Acto de homenaje. Comandante en jefe Fidel Castro Ruiz”, dice un afiche que se comenzó a socializar en redes sociales para anunciar una actividad que se realizará en los próximos días a propósito del natalicio 99° del líder de la revolución cubana y expresidente de ese país.

El encuentro, al cual invitan la embajada de Cuba en Chile y el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile se desarrollará este jueves a partir de las 18 horas en la sede del Ical (Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz), ubicado a pasos de la estación de metro Cumming, en el bloque antiguo de la comuna de Santiago.

Se trata del mismo lugar que albergó la sede del comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), camino a las primarias presidenciales de la izquierda, que se desarrollaron el 29 de junio pasado y en las cuales se impuso contundentemente a sus rivales, al alcanzar más del 60% de los votos.

La candidata, de hecho, convocó a ese lugar a los presidentes de los partidos del oficialismo luego de que se impusiera en esas elecciones, hasta que finalmente se traslado al Barrio París-Londres, donde está ubicado actualmente el centro de operaciones de su comando.

El ICAL, fundado en 1983, funciona así como un centro de pensamiento ligado al PC. En su sitio web, de hecho, describe que centro de estudios “que aborda la realidad chilena, inserta en un continente y un mundo globalizados, en vinculación permanente con el marxismo y la izquierda, particularmente con el Partido Comunista.

La difusión de Juan Andrés Lagos y lo que ha dicho Jara sobre Cuba

Hasta ese lugar se espera que lleguen dirigentes de la colectividad este jueves. De hecho, el encuentro para homenajear a Fidel Castro ha sido socializado en las redes por el integrante de la comisión política del PC, Juan Andrés Lagos, quien además asesoró a la subsecretaría del Interior hasta junio de 2024.

El régimen cubano, precisamente, fue uno de los flancos que se le abrió a Jara durante la campaña de primarias, luego de que en una entrevista en CNN Chile señalara que Cuba tiene “un sistema democrático distinto al nuestro”.

Jeannette Jara. Foto: Agencia UNO

Aquellas declaraciones fueron val evaluadas por miembros de su comando, debido a que posteriormente en cada entrevista que concedió fue consultada al respecto. Semanas después, Jara tomó distancia de esa posición y manifestó que en ese país hay “vulneraciones a los derechos humanos”.