El agónico gol de Sebastián Sosa para empatar el encuentro contra Colo Colo: “Por el momento del partido, sentí que tenía que tomar la responsabilidad”

A través de un lanzamiento penal, Everton de Viña del Mar le empató el partido a los albos en el último minuto. Sosa, el nuevo delantero del conjunto viñamarino, fue el responsable de darle un punto de oro al equipo de Mauricio Larriera.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

Everton sigue luchando para salir de los puestos del fondo del torneo chileno. El pasado domingo 10 de agosto, sacó un empate de oro ante Colo Colo, luego de marcar la igualdad en el último minuto del encuentro.

El responsable de la igualdad fue Sebastián Sosa, delantero uruguayo de 31 años que llegó para reforzar al equipo ruletero en esta segunda mitad del campeonato. El futbolista proveniente de Racing Club de Montevideo marcó el penal que le dio la igualdad ante los albos.

El penal que le dio el empate a Everton

Ante esto, Sosa conversó con DLT Sports tras el partido ante el cacique sobre el lanzamiento desde los 12 pasos. “Antes del partido no había un designado, si yo estoy en la cancha lo voy a querer patear yo. Cuando está el “Chorri” (Palacios), él también lo va a querer patear y ahí tenemos que ir hablando”.

“En el momento del partido, como estaba, sentí que tenía que tomar la responsabilidad. Si fallaba me tenía que hacer responsable, pero entró, así que uno se va contento”, continuó.

Sosa también se refirió a cómo se mentalizó para patear el penal, sobre todo teniendo en cuenta que fue en el último minuto, ante un rival de envergadura como lo es Colo Colo. “Cuando se cobró el penal, traté de ir a buscar la pelota, Álvaro Madrid me dijo ‘lo pateas tú, pero dejame agarrar la pelota a mí”.

“Ya estaba decidido a patearlo ahí, sabía que iba a abrir el pie y, como dije anteriormente, tenía que tomar la responsabilidad. Prefiero cargar con la responsabilidad yo a que se cargue a alguno de los otros chicos”, explicó.

“Uno ya tiene la edad suficiente para hacerse cargo. Además Álvaro (Madrid) me dio la confianza y por más que él quisiera, yo sabía que lo iba a patear”, cerró Sebastián Sosa, que lleva tres goles en cuatro partidos.

La palabra del arquero ruletero después del partido

En la misma zona mixta, DLT también tuvo la posibilidad de conversar con Ignacio González, portero viñamarino que también tuvo un gran encuentro y tuvo una tapada de campeonato.

“No sé cómo la saqué, yo pensé que la había sacado con el brazo y terminó siendo con el pie. Pero feliz, uno trabaja para eso, le doy todo el mérito también a mi preparador de arquero ya que son cosas que trabajamos en la semana”, contó González.

“Muchas veces todos no lo ven, porque los arqueros entrenamos aparte, somos medios solitarios en ese sentido. Por eso yo agradezco mucho a Michael Espinosa, así que esta tapada es para él y para todos los que trabajamos en este grupo”, fueron las palabras de agradecimiento para su preparador.

Everton tendrá que visitar al líder del campeonato, Coquimbo Unido, conjunto que está invicto jugando en su estadio. Hoy, el equipo viñamarino, dirigido por Martín Larriera, marcha 12° en el torneo, a tan solo dos puntos de la zona de descenso.