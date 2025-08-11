Fin de la espera: DOM da el visto bueno para el Claro Arena y Católica volverá a su estadio en San Carlos de Apoquindo tras tres años

La Dirección de Obras Municipales aprobó finalmente al club la apertura del estadio, que comenzó su remodelación en 2022. La semana pasada el organismo rechazó la solicitud de Cruzados, y finalmente, este lunes, dio el visto bueno para su uso, que se estrenará la próxima semana en el partido entre la UC y la Unión Española.

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes puso fin a la larga espera del Club Deportivo Universidad Católica, y esta jornada aprobó los permisos correspondientes para que el Claro Arena, nuevo estadio San Carlos de Apoquindo, pueda abrir sus puertas.

Este anuncio, tan esperado para los hinchas cruzados, se esperaba que se diera la semana pasada, para que el equipo pudiera inaugurar el recinto en el partido correspondiente a la fecha 19 del campeonato nacional ante Ñublense. Sin embargo, el pasado martes, el club informó que no sería posible ya que la DOM rechazó la solicitud de Cruzados, y pospuso la ansiada reinauguración. Esto, después de que la Delegación Presidencial Metropolitana autorizara la realización de partidos en el recinto. Antes, el Claro Arena había recibido certificación del Minvu.

Una semana después del portazo de Las Condes, se revirtió la situación. Según fuentes de The Clinic, este lunes se dio visto bueno a la solicitud de Católica, y el recinto podrá ser estrenado. Cabe destacar que el estadio inició su remodelación en 2022, y su fecha de estreno fue aplazada en diversas ocasiones. Pasadas las cinco de la tarde, a través de sus redes sociales Cruzados confirmó la información, y anticipó que el estadio se podrá usar el próximo 23 de agosto en el partido programado contra la Unión Española.

La semana pasada el rechazo respondió a problemas en los estacionamientos. Según constataron de Las Condes, el club no había respondido a las observaciones realizadas por la DOM, y diferentes reportes dieron cuenta que el problema estaba centrado en 40 estacionamientos que no cumplían con las exigencias.

Este mismo lunes, Católica estrenó el nuevo techo del Claro Arena. Foto: Cruzados.

Sin embargo, Católica respondió a las exigencias finales del organismo, y tras una visita de este se aprobó el funcionamiento del Claro Arena.

La posible inauguración del Claro Arena

La espera no tenía ansiosos solamente a hinchas cruzados, sino que también a las productoras que ya tienen agendados eventos en el moderno recinto. El más cercano el concierto de Lionel Richie, programado para el 3 de septiembre. De todas formas, Católica calmó esas dudas y confirmó el 23 de agosto como fecha tentativa para estrenarse.

De todas formas, el escenario ideal de Cruzados siempre fue estrenarlo con un partido del plantel profesional. La idea, dicho por el presidente de Cruzados, era estrenar el estadio nuevo en el partido contra Ñublense.

Previamente se había abordado inaugurar contra Coquimbo por la fecha 16 del Campeonato Nacional, el 28 de julio. Para asegurar, se aplazó el anuncio para el 10 de agosto, lo cual en la misma semana fue descartado. Ahora, con esta aprobación, se espera que la UC pueda estrenar EL Claro Arena contra la Unión Española el fin de semana del 23 de agosto.

El primer equipo de la UC entrena en el Claro Arena desde la semana pasada. Foto: Cruzados.

Ahora Cruzados confirmó ahora esta información, revelando que el recinto está en condiciones para recibir el encuentro contra el conjunto hispánico.

De todas formas, no se descarta que se juegue un partido antes de este. La cancha está en condiciones de ser utilizadas, de hecho, desde la semana pasada el primer equipo ha estado entrenando en el recinto.

Y ahora, se especula que el conjunto femenino podría inaugurar el Claro Arena. Las cruzadas se enfrentarán a Santiago Morning por la fecha 20 del torneo femenino el miércoles13 de agosto. En un principio el partido estaba programado para jugarse en el Complejo Raimundo Tupper, sin embargo, ahora está pendiente de programación.

La confirmación de Cruzados

En su cuenta de Twitter, Cruzados publicó que “hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, la recepción final del Claro Arena”.

Así, continúa que con esto “podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial el próximo 23 de agosto ante Unión Española por el torneo nacional“.

El club agradeció el aporte de asesores y colaboradores que trabajaron para cumplir el sueño cruzado, como también a las autoridades municipales, y sentenciaron que “el Claro Arena que hoy ya es una realidad”.