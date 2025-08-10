El camino inicial del Claro Arena: una nueva fecha de posible apertura, una inauguración artística con Ricky Martin y otra futbolística con un invitado internacional

El remodelado recinto ubicado en San Carlos de Apoquindo espera la aprobación de la DOM de Las Condes para poder abrir sus puertas. En su cargada agenda para lo que resta de 2025 están los compromisos de Universidad Católica, como también otros eventos futbolísticos. A ello se deben sumar varios conciertos, entre ellos el del puertorriqueño Ricky Martin, que será el espectáculo artístico inaugural, aunque no el primero de su categoría.

Compartir

A la espera de la aprobación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, el Claro Arena sigue cargando su agenda de eventos deportivos y artísticos para lo que resta de 2025.

En ese sentido, la última novedad fue el anuncio del concierto de Ricky Martin como “show inaugural” del Claro Arena, programado para el próximo 4 de octubre.

Eso sí, el recital del puertorriqueño en ningún caso será la apertura del remodelado recinto. En Cruzados, sociedad anónima que administra el club de fútbol de la Universidad Católica, esperan que el primer evento con público en el Claro Arena sea antes de que culmine agosto.

Tras el reciente rechazo de la DOM que impidió la realización del partido entre la UC y Ñublense -programado para el 10 de agosto, pero finalmente aplazado-, en Cruzados esperan concretar la anhelada apertura el 23 de agosto, cuando deban recibir a Unión Española por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

En un reciente comunicado, Cruzados se pronunció ante la última negativa de la DOM y anunció que seguirá trabajando “para que el Claro Arena abra sus puertas a la mayor brevedad posible y entre en operaciones prontamente, volviendo a ser la casa de todos los Cruzados. Para ello, se planificarán eventos de prueba con el Fútbol Formativo y Fútbol Femenino durante el fin de semana entre el 15 y 17 de agosto, próximos”.

Las dos inauguraciones del Claro Arena

La posible apertura de puertas del Claro Arena con el partido entre la UC y Unión Española -o cualquier otro del Campeonato Nacional- no tendrá el estatus de inauguración. Eso está reservado para otros eventos.

Y es que el Claro Arena tendrá dos inauguraciones: una artística y otra futbolística. La primera de ellas ya se dio a conocer, pues será el concierto de Ricky Martin del 4 de octubre.

“La producción escénica será de alto impacto y está meticulosamente diseñada para realzar la experiencia del concierto, que incluye iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y bailarines. Todo se conjugará para que sea un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en movimiento y con las emociones a flor de piel”, anunciaron al respecto desde Multimúsica, empresa a cargo del evento.

Eso sí, el recital de Ricky Martin no será el primer show de su categoría en el Claro Arena. El primer concierto en el remodelado recinto de la UC será el de Lionel Richie, fijado para el 7 de septiembre.

Mientras tanto para la inauguración deportiva, desde Cruzados comentaron que están trabajando en lo que será un “gran hito futbolístico”, con un invitado internacional y que se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2025.

En materia deportiva y fuera de los compromisos de la UC, cabe recordar que ya está agendado el evento “Adiós Capitanes”, jornada en la que se despedirán oficialmente los exfutbolísticas y símbolos cruzados Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.