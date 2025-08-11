Rodolfo Carter se define y será candidato a senador por La Araucanía en cupo del Partido Republicano

Tras llevar dos meses oficialmente en el equipo de seguridad del candidato republicano, José Antonio Kast, el exalcalde de La Florida definió lo que será su próximo desafío político: la circunscripción de La Araucanía. Aunque previamente había resistido tomar un desafío electoral —por alejarse de la capital, lugar en donde vive—, Carter señaló a los republicanos estar abierto a asumir la tarea que se le pidiese. Será dupla con la secretaria general del partido, Ruth Hurtado.

Cafés, jugos y huevos revueltos estaban en la mesa de la compartieron desayuno esta mañana el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y Rodolfo Carter, recién nombrado candidato a senador por La Araucanía en cupo de la tienda que dirige Arturo Squella.

“En Temuco, junto a @rodolfocarter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como senador en La Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso”, dejó escrito Kast en la publicación que compartió poco pasadas las nueve de la mañana de este lunes.

Rodolfo Carter y José Antonio Kast en el desayuno que compartieron esta mañana. Esta imagen adjunto Kast para anunciar la candidatura de Carter. Foto: redes sociales.

A la situación se llegó luego de las indefiniciones de los republicanos con Carter. El exalcalde de La Florida fue presentado con bombos y platillos como incorporación al equipo destinado al programa de seguridad de Kast. Ello ocurrió hace dos meses —exactamente el 11 de junio—, y traía consigo el antecedente de que el exjefe comunal había solicitado en reiteradas veces una primaria presidencial en Chile Vamos contra Evelyn Matthei (UDI), cuestión que no ocurrió y que terminó apartándolo de la coalición de derecha.

Sin embargo, su llegada a republicanos tampoco otorgó inmediata claridad en lo que sería el futuro político de Carter. Y es que el exalcalde era visto con buenos ojos para ser una carta senatorial tanto en La Araucanía, como fue presentado hoy, como también en la Región de Valparaíso. No obstante, fue el propio timonel republicano quien dejó en claro que Carter no competiría en esta última circunscripción. La carta republicana en la zona es, precisamente, el propio Squella.

Kast y Carter el día en que el primero lo presentó como nuevo integrante de su equipo programático de seguridad. Foto: The Clinic

Por lo mismo, en los republicanos llevaban desde hace tiempo evaluando alternativas y posibilidades sobre qué hacer con Carter. De hecho, una de las opciones que se barajaba con fuerza era que, dado los buenos resultados de Kast en encuestas, el exalcalde se sumara a un eventual gabinete presidencial liderado por el fundador del Partido Republicano. ¿La cartera en la que era mejor aspectado? El Ministerio de Seguridad, estrenado en abril. Carter hizo noticia en su último periodo de alcalde por las demoliciones de narcocasas.

La opción de adoptar un rol más ejecutivo era una actividad que, señalan entendidos, apetecía a Carter. Ello dado que el exjefe comunal no tenía mucho interés en competir en el Senado. Las razones de esto último estaba, sobre todo, en el factor familiar. Y es que este año la Cámara Alta no elige a sus representantes en la Región Metropolitana, donde vive, y que Carter se había abierto a una opción senatorial en Valparaíso solo porque la región es cercana a Santiago.

Esa alternativa no pudo abrirse, dado que las cartas del partido en la región son Squella y el vicealmirante de la Armada (r) Alberto Soto.

En todo caso, Carter mostró apertura a asumir la acción que el partido determinase para su persona, pese a no militar. Es por ello que apareció la opción de La Araucanía, en donde la derecha tiene alta representatividad y donde los republicanos también llevan como candidata al Senado a su secretaria general, Ruth Hurtado, que hará dupla con Carter.

Mediciones internas de los republicanos en la zona arrojaron como resultado que el exalcalde anotaba números favorables en la región.

En Chile Vamos, si bien aún no cierran sus candidatos —ni su eventual pacto electoral con Amarillos y Demócratas—, quienes suenan con más fuerza para ser representantes de La Araucanía en el Senado en la próxima parlamentaria son los diputados Miguel Ángel Becker (RN) y Miguel Rathgeb (RN).

La UDI impulsa la candidatura del diputado Henry Leal, mientras que Evópoli está en tratativas Jorge Luchsinger-Mackay, hijo del matrimonio atentado en 2013, para que sea su representante, ante la inminente salida de su único representante en la Cámara Alta, Felipe Kast, quien no iría a la reelección, pese a que se ha tratado de convencerlo.

En el pacto parlamentario de los republicanos con los libertarios y social cristianos, fue la tienda liderada por el diputado Johannes Kaiser la que busca impulsar una candidatura del partito. Se trata de Vanessa Kaiser, la hermana del abanderado presidencial, quien está en proceso de aumentar la presencia de los libertarios en el Senado.