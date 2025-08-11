Secciones
    Rocían a docente con bencina en el INBA
    Imagen referencial. Foto: Agencia UNO.

    Ciudad

    11 de Agosto de 2025

    Santiago presentará querella criminal por encapuchados que lanzaron bombas molotov y rociaron a profesor con bencina en el INBA

    El Internado Nacional Barros Arana sufrió un nuevo episodio de violencia, luego de que encapuchados lanzaran bombas molotov en el recinto. Durante el ataque, un profesor encargado de la seguridad del liceo fue rociado con líquido acelerante.

    Por
    Un nuevo hecho de gravedad se registró en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego de que durante la mañana un grupo de encapuchados lanzara una bomba molotov al interior del liceo, y luego escaparan del lugar.

    La situación más grave en este hecho, fue un docente que fue agredido por los desconocidos. En particular, el profesor encargado de la seguridad del liceo fue rociado con bencina al momento en que se llevó a cabo el ataque.

    Según informó la Municipalidad de Santiago, el acontecimiento se registró pasadas las 10 de la mañana. Precisamente fue a la hora del recreo que inicia a las 10.30. En este bloque, cinco encapuchados acompañados de una masa lanzaron las bombas molotov en el lugar de ingreso del INBA, y salieron por la misma calle. Fue ahí que agredieron con bencina al docente.

    Tras el ataque, el establecimiento realizó la denuncia ante Carabineros. Desde Santiago confirmaron que el profesor se encuentra bien, y que no sufrió ninguna lesión, y que ahora está declarando por lo sucedido.

    Paralelamente, la municipalidad anunció que presentarán una querella criminal en las próximas horas por este ataque.

