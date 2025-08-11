El cierre de Palo Alto tras casi medio siglo de tradición en Providencia: baja de clientes, alza en cuentas y conflicto con dueño del inmueble forzaron la decisión

Con precios accesibles y un ambiente tradicional, el Palo Alto fue por décadas punto de encuentro para vecinos y parroquianos fieles. Su cierre deja un vacío en el barrio y en el ya reducido circuito de fuentes de soda clásicas en Santiago.

El clásico restaurante Palo Alto baja la cortina de manera definitiva. La tradicional fuente de soda, ubicada en la intersección de Pedro de Valdivia y Avenida Francisco Bilbao, no resistió el alza generalizada de los costos para mantener el local abierto, sumada a la baja en la clientela y a un conflicto con el dueño del inmueble, lo que obligó a programar su cierre definitivo para este viernes.

El anuncio fue confirmado por los trabajadores del local. Vicente del Hierro, dueño del restaurante desde hace 46 años, de nacionalidad española y con más de 80 años de edad, decidió poner fin a la historia del lugar. Entre las razones, destaca el aumento de algunos costos fijos, como la cuenta de luz: si hace unos años pagaban alrededor de 300 mil pesos, hoy el monto bordea el millón.

A esta alza se suma una baja progresiva de clientela en los últimos años. Desde Palo Alto comentan que solo quedaban algunos parroquianos en las noches y un público fiel que llegaba a la hora de almuerzo, lo mínimo para sobrevivir en el último tiempo.

En sus últimos meses, la entrada clásica del local permanecía cerrada y cubierta. Algunos creían que se trataba de una ampliación o remodelación del Palo Alto, pero en realidad se debía a una cañería dañada que le trajo más de un dolor de cabeza a los locatarios. El problema provocó un conflicto entre el dueño del Palo Alto y el propietario del inmueble, quien no quiso hacerse cargo de los gastos de reparación. Desde el local señalan que esta situación tuvo consecuencias negativas en sus ventas y, por ello, decidieron demandar al dueño por perjuicios.

La decisión es cerrar el local de manera definitiva y Del Hierro optó por terminar con el negocio para siempre, una pérdida para el circuito de bares patrimoniales. Botellas de cerveza, piscolas, completos y papas fritas eran los favoritos por la noche y, durante el día, comida casera. Además, el local contaba con patentes que permitían a los clientes beber alcohol sin necesidad de pedir comida. Esas patentes se pondrán a la venta tras el cierre.

Hoy, la oferta gastronómica de la plaza Pedro de Valdivia incluye opciones más modernas, que van desde la cadena alemana Experto, con sándwiches clásicos, crudos y cerveza; hasta el cotizado Bar Valdivia, con coctelería y apuesta nocturna, que cierra de lunes a sábado a las 2 AM y los domingos a la medianoche.

El sector también ha visto crecer la comida rápida: un KFC se instaló en Avenida Bilbao, además de la llegada de un restaurante árabe a la misma intersección. También la cadena TPM cuenta con un amplio local y, frente al Palo Alto, está el Bar 511 The Hemingway Room. Una competitiva oferta gastronómica en Providencia.

En este panorama, los bajos precios del Palo Alto lo convertían en un lugar atractivo para jóvenes y antiguos vecinos de la zona, quienes preferían lo tradicional por sobre la nueva oferta que hoy caracteriza a la Plaza Pedro de Valdivia. Una pérdida para el barrio y también para las alicaídas fuentes de soda tradicionales de Chile.