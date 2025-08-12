“La realidad nos obliga a buscar alternativas”: Partidos chicos se restan de negociación parlamentaria y rompen lista única del oficialismo

La Federación Regionalista Verde Social, liderada por Jaime Mulet, además de Acción Humanista, de Tomás Hirsch, pusieron fin esta tarde a las conversaciones que mantenían con el resto de las colectividades del oficialismo que buscaban presentar un pacto unitario en las elecciones parlamentarias. Apelaron a que se sintieron oprimidos por el resto de las colectividades y la decisión ya se había tomado anoche. Con esto, la izquierda se dividiría en dos de cara a noviembre.

Un comunicado dando a conocer su dificultad de sumarse a la lista única del oficialismo fue lo que compartió cerca de las cinco de la tarde la directiva de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), en la que dio a conocer su decisión de restarse de la alianza y velar por un camino que se encontrara con sus intereses.

En el comunicado del partido que dirige Flavia Torrealba, esposa del diputado y excandidato presidencial, Jaime Mulet, se señala que “tras más de ochos meses de conversaciones para logar un pacto parlamentario único, primero en el ámbito electoral y luego entre secretarías generales y directivas nacionales, no hemos alcanzado un acuerdo que permita conformar una sola lista”.

Asimismo, argumentan que “si bien la unidad es lo ideal, la realidad nos obliga a buscar alternativas. Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, por lo que impulsaremos una lista junto a otros actores progresistas que respalden a nuestra candidata presidencial, Jeannette Jara“.

Pero los regionalistas verdes no fueron los únicos en deshacerse de la lista única. Lo propio hizo el partido Acción Humanista (AH), dirigido por el diputado Tomás Hirsch.

A la salida del Partido Socialista, sede de las negociaciones parlamentarias, el representante del distrito 11 dijo que su partido no estaba “pidiendo un favor a nadie. Nosotros teníamos la convicción que para formar una lista unitaria puedan caber las necesidades, aspiraciones, con generosidad, de todos los partidos. Eso hoy día no fue posible”.

Hirsch señaló que seguiría el camino que tomasen los regionalistas verdes, quienes en su comunicado señalaron que “evaluaremos una segunda lista coordinada con la primera, especialmente en distritos pequeños y circunscripciones senatoriales, con mecanismos de omisión”.

Del mismo modo, el partido dirigido por Torrealba señaló que no se buscaban “metas excesivas, sino lo necesario para mantener la legalidad y dignidad de nuestro proyecto”.

Y es que las aprensiones generales que tenía tanto AH como la FRVS era que, en la lista única, veían dificultades para presentar la cantidad de candidatos que pedían en la lista parlamentaria. 13 cupos era los que pedían los primeros, mientras que 16 cupos pedían los segundos para mantenerse legalmente constituidos.

“No es la situación que hubiésemos querido desde el comienzo. Somos un partido, AH, que abogó siempre por construir una lista única, pero una lista que permitiera que cada uno de los partidos del oficialismo, más la DC, pudiera aspirar a colaborar con su legalidad en un futuro gobierno de Jeannette Jara. Eso no fue posible. Acá no hay culpas ni de uno ni de otro”, concluyó Hirsch.

La carta filtrada por la mañana que daba a conocer una nueva alianza y que fue desmentida por AH

La notificación dada a conocer por los líderes de AH y FRVS vino antecedida de una carta que se difundió por la mañana de este martes y que auguraba la salida de los partidos de la lista única del oficialismo.

Bajo el nombre “Pacto Transformar Chile Verde, Democrático, Humanista y Popular”, los aparentes firmantes, entre los que se contaba AH y la FRVS, además del Partido Popular, el Partido Alianza Verde Popular, el Movimiento Transformar y el Movimiento Archipiélago, señalaban que se vivía un momento de “nueva esperanza y Jeannette Jara representa esa posibilidad“.

En ese sentido, señalaban que el nuevo pacto “está movido por un sentimiento unitario”. Y junto con reiterar su respaldo a Jara, con la alianza se disponían a “enriquecer, ampliar y convocar a una mayoría social y política capaz de triunfar en las elecciones de noviembre, porque estamos convencidas y convencidos que sí es posible“.

“Nos mueve un compromiso inquebrantable con la política verdadera. No la de cálculos pequeños, sino la que nace de las convicciones, la que se atreve a transformar con propuestas claras y coraje. La que no se pierde en discursos, porque su brújula es siempre la gente”, continuaron señalando, afirmando que su propuesta era “integradora” y que consistía en un pacto que buscaba “amplitud y unidad”.

“En nuestro pacto encontrarán lugar distintos actores de la ciudadanía que podrán sumar su aporte al Congreso Nacional, desde esta iniciativa abrimos los brazos a todos y todas quienes se sientan llamados a sumarse a este esfuerzo”, cerraba la misiva, ratificando, a pesar de su contenido, su respaldo a la candidatura de Jara.

Si bien entre los firmantes aparecía AH, el mismo partido emitió una declaración descartando que alguna autoridad nacional del partido estuviera detrás. Sin embargo, otros conocedores de la misiva señalaron a este medio que el documento se preparó a la medianoche y que este simplemente se filtró antes de lo previsto.