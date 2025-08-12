“Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”: La decisión de Jeannette Jara de abandonar los foros de debate

La abanderada del oficialismo asistió al Seminario Anual XXI Moneda Patria —del que fue parte José Antonio Kast y Evelyn Matthei— en el que notificó a los presentes que ya llevaba varias instancias concretadas con candidatos presidenciales y gremios empresariales, por lo que ahora priorizaría sus encuentros en terreno "con los chilenos". "Les quiero avisar porque después se especula", añadió Jara, luego de una semana que en su entorno reconocen que no se tuvo el mejor desempeño. Asimismo, también clarificó su postura sobre la nacionalización del litio y el cobre, tema que estaba en su programa de gobierno y que reconoció como un "error".

“Cuando nosotros estemos en un próximo gobierno vamos a tener dos miradas de sociedad. Una que ha sido capaz de conversar con todos, incluso con los que piensan muy distinto de uno; y otros que solo conversan en los espacios que les acomodan. Eso es un tema que hay que tener muy presente”. Así cerró la primera parte de su presentación en el Seminario Anual XXI Moneda Patria la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en donde comunicó abiertamente que se restaría de más foros presidenciales.

La abanderada fue la última en exponer, luego de José Antonio Kast, candidato republicano, y Evelyn Matthei (UDI), la carta de Chile Vamos y Amarillos por Chile. Apenas se subió al podio para hacer una presentación de casi 20 minutos, Jara saludó a los presentes. “Buenos días a todas y, sobre todo, a todos”, mencionó bromeando, dada la alta “presencia masculina” en el evento de carácter económico.

Partió agradeciendo la invitación e, incluso, contó que su jefe de prensa, Pablo Cañas, “había definido no venir porque efectivamente estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña”. Sin embargo, explicó que estaba en el foro celebrado este martes porque “como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado se hacen tantos supuestos, así que preferí venir“.

Fue el jueves pasado cuando Jara se excusó de participar en el debate presidencial de Enatrans con el motivo de darle prioridad a su agenda en terreno. De hecho, ese día la candidata viajó a Valparaíso, donde se reunió con estudiantes y pobladores de la región.

Sin embargo, su actuar se daba un día después de que tuviera un tropiezo de campaña. Y es que en otra instancia que reunió a candidatos presidenciales, esta vez en torno al tema de la minería, Jara cuestionó que había gente “que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre, y eso jamás se tocó”. La frase dicha por la militante PC fue utilizada por Kast quien, horas después, dejaría una imagen del primer programa de gobierno de Jara —el de primarias— en el que aparecía expresamente la nacionalización del cobre y del litio.

Tal situación generó una complicación en el relato de Jara, quien después habló como de un “error” la inclusión de dicha propuesta en el programa, que fue diseñado por el economista e hijo del presidente del PC, Fernando Carmona.

A su vez, en su entorno cercano se reconoció un error en la campaña que podía afectar, incluso —dicen en el oficialismo— su credibilidad, sobre todo porque uno de los discursos que Jara más sostuvo en primarias era que no iba a mentir.

Con ese contexto, Jara había definido concentrarse en recorrer regiones y otorgarle prioridad a los encuentros ciudadanos en tales instancias. Y así fue cómo lo ratificó al cierre de su presentación en el seminario de este martes. “En estas semanas que llevo como candidata me he reunido con los camioneros, con los salmoneros, con los mineros, con la Cámara de Comercio, con distintas familias empresariales, con distintos empresarios privados, pero creo que llegó la hora de que me reúna con los chilenos“, afirmó.

Luego agregó que las regiones no tenían la posibilidad de estar enteramente representadas en gremios, como los líderes de los eventos de los foros presidenciales. “Y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante (reunirse con los chilenos). Y les quiero avisar, porque como después se especula respecto de la presencia o ausencia de determinados foros, quiero contarles en este foro que este es el camino que voy a seguir“.

Y cerró: “Los felicito por tener esta capacidad organizativa, pero los chilenos y chilenas no necesariamente la tienen. Y necesitan saber quién los va a gobernar”.

La explicación de Jara por el tema del litio y el cobre: “No hay ninguna posibilidad que nacionalice algo que ya es nacional”

Por otro lado, también Jara aprovechó de abordar el tema de la nacionalización del cobre y del litio de su programa.

Fue en eso cuando explicó que “no, no hay ninguna posibilidad de que nacionalice algo que ya es nacional. De hecho, el litio, ustedes saben, es hasta inconcesible. Lo que hay aquí es explotación privada y en el caso de Codelco, una explotación pública”.

Y respecto al actual acuerdo Codelco-SQM, del cual algunos abanderados presidenciales —como Matthei y la propia Jara— tienen reparos, señaló que “si este Gobierno llega a un acuerdo y se resuelve este tema antes de que sea elegida presidenta, si es que soy elegida, yo lo voy a respetar. Pero si ustedes me preguntan, si no, no es que quiera que todo el litio lo explote Chile (…), pero sí me gustaría que hubiera una empresa pública. ¿Saben por qué? Porque puede que sea un buen negocio para Chile”.

