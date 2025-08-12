La Moneda inicia restauración por $4.600 millones: estará un año con trabajos nocturnos para instalar luces led, sala de lactancia y baños con acceso universal

El proyecto, que se espera que comience este año, contempla iluminación LED de todas las fachadas del Palacio, una nueva sala de lactancia, espacios de coworking, sistemas de ventilación renovados, la restauración de pisos, muros y cielos, y tendrá un costo de $4.600 millones de pesos.

Un día de enero de 1876 comenzó la construcción del El Palacio de La Moneda. Este año, casi 150 años después, la casa de Gobierno será renovada. Así se puede comprobar en la licitación publicada en Mercado Público del proyecto “Conservación del Palacio de La Moneda etapa 1“.

La inversión contemplada es de $4.600 millones y contemplará obras como el cambio de luces a tecnología LED en todas sus fachadas, y se adaptará a necesidades actuales con la habilitación de salas de lactancia y baños con accesibilidad universal, según dio a conocer Hiperlatidos.

La oferta económica preseleccionada, que está a la espera de la adjudicación oficial, contempla un presupuesto de $4.600 millones, $400 millones más del presupuesto que estaba contemplado, se espera que comience antes de que termine 2025 y tendrá un duración de un año.

Para minimizar el impacto en las actividades diarias del palacio, las obras se efectuarán exclusivamente en jornadas nocturnas, desde las 19:00 horas hasta las 6:00 de la mañana.

Las obras contemplan la instalación de iluminación LED de todas las fachadas del Palacio, una nueva sala de lactancia, espacios de coworking, accesos universales, sistemas de ventilación renovados, y la restauración de pisos, puertas y ornamentos arquitectónicos.

La oferta que se encuentra en estado de preselección fue presentada por la constructora Pío V, encabezada por el constructor civil Hernán Cornejo Clavero.

Según señaló en Hiperlatidos Natalia Jorquera, doctora en Tecnología de la Arquitectura y académica de la Universidad de Chile, el presupuesto del proyecto “está justo en la media, ya que los proyectos de restauración patrimonial son bastante caros. Yo trabajo interviniendo edificios patrimoniales, y los presupuestos, la verdad, es que son estos”.

Las remodelaciones en La Moneda

Las salas 109 y 111, cercanas al Patio de los Naranjos, serán remodeladas para la implementación de una nueva sala de lactancia. Con el fin de habilitar nuevos espacios de trabajo y acondicionar los existentes, se remodelarán las oficinas ubicadas al costado izquierdo del palacio, colindantes a calle Teatinos.

Además, el auditorio Prieto será reacondicionado con nuevos muros, cielos y pisos, junto con mejoras acústicas, lumínicas y de accesibilidad universal. Otro de los cambios será el perfeccionamiento de la extracción de aire subterráneo, que implica la renovación de sistemas de ventilación y alimentación eléctrica.