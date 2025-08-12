Acción Humanista, el partido que recogió a ex Lista del Pueblo que estuvieron en la Convención y que hoy buscan un cupo en el Congreso

Al menos tres integrantes de lo que fue la extinta Lista del Pueblo han llegado a militar al partido que dirige el diputado Tomás Hirsch. Hoy en día figuran como posibles cartas del partido para disputar la elección parlamentaria de noviembre, en donde ya hay nombres sellados para que compitan.

En la reciente negociación parlamentaria del oficialismo no son pocos los nombres de posibles candidatos al Congreso que se han puesto sobre la mesa y que provienen de la extinta Convención Constitucional de 2021.

Entre ellos se cuenta, por ejemplo, a Elisa Loncon e Ignacio Achurra, del Frente Amplio, o a César Valenzuela y Tomás Laibe, en el Partido Socialista (PS). Lo propio ha hecho la oposición, levantando a Eduardo Cretton y Constanza Hube, en el caso de la UDI, y los republicanos, en tanto, con Ruth Hurtado y Pollyana Rivera.

Pero tales levantamientos no se cierran únicamente a los partidos políticos que tuvieron representación en la Convención. A Acción Humanista, tienda dirigida por el diputado Tomás Hirsch, han llegado algunos exconvencionales que estuvieron en el órgano representando a la Lista del Pueblo, pacto que reunió a independientes y que consiguió la mayor representación (27) en la Convención, compuesta por 155 integrantes.

Así ha sido el caso de Alejandra Pérez, asesora de hogar, Tania Madriaga, socióloga, y Manuel Woldarsky, abogado. Los tres exconvencionales de la Lista del Pueblo se han sumado a Acción Humanista desde el término de la Convención en 2022.

Tania Madriaga. Foto: Agencia UNO.

Algunos, de hecho, han tomado roles relevantes, como en el caso de Pérez, quien fue un rostro visible en varias de las actividades de campaña en terreno que Jeannette Jara (PC) realizó durante la primaria oficialista, en la que la exministra del Trabajo, además de ser apoyada por el Partido Comunista (PC), era respaldada por Acción Humanista.

En los últimos días Pérez, Madriaga y Woldarsky han estado sobre la mesa de negociación de candidatos parlamentarios de Acción Humanista, donde algunos corren con buena suerte para convertirse en candidatos al Congreso.

Así es el caso de Pérez y Madriaga, quienes figuran casi como confirmadas como contendoras de la disputa parlamentaria en los distritos 9 y 7, respectivamente. A ellas se sumaría el nombre del exconvencional Eric Chinga, representante del pueblo diaguita en la Convención en un escaño reservado, pero que también figura como posible carta de Acción Humanista en el Senado por Valparaíso.

Mientras tanto, de Woldarsky, quien fue electo en el distrito 10, no hay claridad aún, aunque desde el partido se reconoce interés en que el abogado tome algún rol de cara a la próxima elección de noviembre.

Los entonces convencionales Giovanna Grandón y Manuel Woldarsky. Foto: Agencia UNO.

En el oficialismo son días de definiciones, dado que los partidos tienen hasta el sábado para presentar su pacto electoral. En el aire está la duda de si la eventual alianza que se alcance será única, es decir, con los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana (DC), o serán dos listas separadas del oficialismo, con una en la que estén los partidos chicos que tienen baja representación parlamentaria o nula, como el Partido Alianza Verde Popular (PAVP), tienda política que llevará como candidata a Giovanna Grandón, conocida como Tía Pikachú, quien también fue electa como convencional en cupo de la Lista del Pueblo y que hoy en día busca un escaño en el Congreso, en el distrito 12.