“¿¡Qué se cree!?”: La destemplada crítica de Mauricio Redolés a Mario Desbordes donde acusa maltrato a estudiantes del Instituto Nacional y el Liceo 1

Mauricio Redolés se pronunció contra autoridades locales y nacionales durante un evento cultural en el Espacio de Memoria del Estadio Nacional, denunciando represión y mostrando su respaldo a causas sociales. Apuntó especialmente a la candidata Jeannette Jara y al ministro Nicolás Cataldo.

Mauricio Redolés, artista nacional y vecino de la comuna de Santiago, lanzó duras críticas contra el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, durante un evento cultural realizado el pasado viernes 8 de agosto en el Espacio de Memoria del Estadio Nacional, en conmemoración de Julia Chuñil.

Redolés estuvo cerca de 30 minutos sobre el escenario, donde compartió lecturas, interpretó su música y comentó sobre distintos personajes de la política chilena. Una de sus críticas fue dirigida a Jeannette Jara, por el “silencio” que, según él, ha mantenido la candidata frente a la “violencia policial” ejercida contra estudiantes secundarios y el pueblo mapuche.

El cantante también tuvo palabras para el alcalde de la comuna donde reside. “Hay un video donde los niños salen de una reunión con Desbordes —los alumnos del Instituto Nacional y las niñas del Liceo 1— llorando por cómo los maltrató”, vociferó al público en medio de su presentación.

Mauricio Redolés agregó: “Llegaban los niños a plantear sus reivindicaciones y Desbordes les decía: ‘Son los de overoles blancos, digan… ¿ustedes están tirando…?’. ¿Qué se cree ese hueón?”.

Los otros apuntados de Redolés

La actividad, realizada en la explanada del Estadio Nacional, fue convocada por distintas organizaciones sociales, estudiantiles, territoriales y sindicatos que, entre otras consignas, más allá de la aparición de la activista chilena, denunciaron la represión al pueblo mapuche y expresaron su apoyo a la población palestina.

El cantante también apuntó contra el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a quien acusó de guardar silencio frente a la situación que, según él, el alcalde Desbordes mantiene en su comuna con los llamados liceos emblemáticos y el aumento de las tomas y movilizaciones de las últimas semanas, según un registro compartido por Instagram.

Este 2025 el artista y poeta nacional, está celebrando 50 años de carrera ya que tal como mismo ha comentado el primero de mayo de 1975 cuando, estando en una pequeña celda de la entonces Cárcel Pública de Valparaíso, comenzó a cantar acompañado de una guitarra y una reducida audiencia de presos político”.