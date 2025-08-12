Rendimiento histórico en los Juegos Panamericanos Junior: la delegación del Team Chile ha logrado nueve medallas en nueve finales en remo 

Esta mañana, el bote conformado por Amanda Araneda, Camila Cofré, Antonia Liewald, Emilia Liewald, Antonia Pichott, Emily Serandour, Felipa Rosas, Emilia Rosas y Josefa Ceballos consiguió un nuevo oro, la novena presea que logra el Team Chile en Asunción.

Por Benjamín Delgado y Tomás Mandiola, DLT Sports

El remo del Team Chile la sigue rompiendo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Esta mañana fue el turno del bote compuesto por Amanda Araneda, Camila Cofré, Antonia Liewald, Emilia Liewald, Antonia Pichott, Emily Serandour, Felipa Rosas, Emilia Rosas y Josefa Ceballos, que le ganaron a Canadá y se posicionaron en lo más alto del podio.

Sin embargo, este no fue el único logro obtenido en el día de hoy. Más temprano, Emilia Liewald y Camila Cofré también ganaron el oro, luego de liderar la competencia desde la mitad del recorrido. Por su parte, Antonia Liewald y Felipa Rosas lograron la medalla de plata, en una reñida batalla contra Brasil.

Chile ya suma nueve medallas en nueve finales en el remo, en donde seis son de oro, un rendimiento histórico de los deportistas nacionales en esta disciplina.

El remo chileno en lo más alto de los Juegos Panamericanos Junior

Camila Cofré, que se convirtió en tricampeona panamericana, habló tras el último oro alcanzado. “Estoy muy emocionada y orgullosa, me siento increíble porque es todo lo que queríamos, mañana nos queda otra competencia, pero estamos apuntando para arriba y vamos por otro oro”.

Felipa Rosas y Antonia Liewald también tuvieron palabras sobre la obtención de la medalla de plata y oro. “Me siento feliz y satisfecha, hemos trabajado muy duro, así que yo siento que nos lo merecemos y todavía nos queda una competencia más”, declaró Rosas.

Liewald, por su parte, comentó: “Muy feliz del trabajo que pudimos hacer como equipo tanto en el doble como en el ocho, y mañana a mi me quedan dos competencias, así que aún queda mucho por hacer”.

El remo chileno empezó de buena manera desde el día uno, en donde el abanderado Rodrigo Paz, junto a Pedro Labatut, obtuvieron la presea dorada, la primera del Team Chile en estos Juegos Panamericanos Junior.

Paz, no se ha quedado ahí y ya ha obtenido tres oros en lo que va de competencia. “Han sido unos días muy buenos, muy intensos. Con momentos difíciles, pero también momentos muy lindos cómo en la inauguración con la bandera y hoy (anteayer) comenzamos con el pie derecho con dos medallas de oro”.

El gran inicio de la delegación nacional en la cita panamericana

Nueve medallas en nueve finales, y una posible décima en el horizonte, es un reflejo del gran presente del remo en estos Panamericanos Junior. Una clara muestra del poderío sudamericano de Chile con respecto a los otros países, que viene a confirmar que las nuevas generaciones pueden continuar el legado de lo que fueron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Cabe recordar que la selección chilena de remo conquistó 10 medallas en esa edición: tres de oro, cinco de plata y dos de bronce.

Aunque el remo no es todo para Chile. También han destacado deportistas como Eduardo Cisternas que rompió un récord nacional en la natación, Diego Parra en el tiro al blanco y Raimundo Roche en el tiro al vuelo, que consiguieron las medallas de oro para Chile. Aún quedan deportistas chilenos por competir en estos Juegos Panamericanos Junior, que tienen como fecha de término el sábado 23 de agosto.