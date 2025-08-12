Los orígenes de Marcial Maciel: la serie de HBO Max con sello chileno que revela el poder y los abusos del fundador de los Legionarios de Cristo

HBO Max estrena esta 14 de agosto la serie documental "Marcial Maciel, El Lobo de Dios", la cual revisa las décadas de abusos y engaños cometidos por el padre Marcial Maciel, el líder de Los Legionarios de Cristo.

El 30 de agosto de 2008, Marcial Maciel murió en el estado de Florida, Estados Unidos. Dos años antes, el Vaticano ordenó su retiro del ministerio sacerdotal a través de un comunicado, tras estudiar “cuidadosamente los resultados de una investigación”. Esta medida fue aprobada por el papa Benedicto XVI sin entregar más detalles sobre la misma.

Su fallecimiento, a los 87 años, se produjo en medio de los casos de abuso sexual que rodeaban su figura. Algunos de los más graves correspondían a delitos contra menores de edad, además de fraude y extorsión. Así, la imagen del líder carismático y su papel como uno de los mayores recaudadores de fondos de la Iglesia católica moderna se desmoronaban, mientras la congregación que creó, los Legionarios de Cristo, seguía intentando proteger su reputación.

El largo camino recorrido por el sacerdote se retrata en la nueva serie de HBO Max “Marcial Maciel, El Lobo de Dios”, que en sus primeros capítulos aborda los orígenes del fundador de los Legionarios de Cristo y su rol más allá de la fe, donde logró construir un imperio en torno a la congregación. No fue hasta 2010 que la orden reconoció los abusos cometidos por su fundador, a través de un comunicado oficial.

La docuserie, que se estrena este 14 de agosto, es dirigida por el argentino Matías Gueilburt y, en sus primeros minutos, aborda el abuso que sufrió el propio Maciel en un campo. Sobre esta etapa de su vida, el director explica que encontraron suficiente material de archivo para contarla.

“Ciertos materiales fueron fundamentales, un poco de él contando su propia historia. Sirvió mucho porque, de alguna forma, lo que encontrábamos era cómo él la narraba, pero descafeinándola, santificándola, entre comillas, respecto de lo que era la realidad”, comenta el director a The Clinic.

Para Gueilburt, Maciel es un personaje enorme que, en particular en Argentina, no tuvo el mismo legado que en otros países, incluido Chile, donde los Legionarios se expandieron a través de la educación con colegios de élite como el Colegio Cumbres, el Colegio Everest y la Universidad Finis Terrae.

En esos primeros episodios también se delinean los rasgos de su visión expansiva y recaudadora, que lo convirtieron en un verdadero empresario de la fe. Esa estrategia dio frutos: más de 300 empresas, inversiones inmobiliarias y dinero en paraísos fiscales.

“A mí me parece que Marcial Maciel tenía una gran virtud en ese sentido: era un tipo muy rápido y muy joven. Tenía dos tíos obispos y pronto se dio cuenta del poder que, sobre todo en esa época, podía tener una persona del clero. Rápidamente entendió que quería encontrar un lugar de poder. Hasta que descubrió que el rubro inmobiliario también era valioso. Evidentemente, era un hombre con luces; pensemos que, a los veinte años, ya estaba fundando una congregación religiosa”, agrega el director.

En el equipo de esta nueva producción de HBO Max también participa el chileno Esteban Vidal como productor ejecutivo. Una de las oficinas de Warner Bros. para el desarrollo de contenido en Latinoamérica está en Chile, encabezada por Sergio Nakasone, histórico productor de la televisión chilena.

“Nosotros estamos permanentemente con una visión de buscar temas relevantes para la región, y este era uno de los que siempre estuvo dando vueltas. Ellos llegaron con una mirada muy clara y una investigación profunda, seria y acabada. Entonces coincidimos, y el proyecto se dio”, cuenta Vidal sobre el proceso para llevar a cabo este documental.

Uno de los ejes de la docuserie es la expansión de la congregación, aunque no se detiene en el caso específico de Chile, donde una de sus figuras más relevantes, el sacerdote irlandés John O’Reilly, fue condenado por abusar de una menor en el Colegio Cumbres, donde se desempeñaba como capellán.

“Su objetivo es llegar a Roma, y lo logra. No es que no le cueste, le cuesta, pero no tantos años. Cuando uno sigue la cadena de acontecimientos, ve que rápidamente está llegando a Roma. Creo que, desde que llega y se afianza tan fuertemente en el poder, empieza a pensar en territorios, con una mirada claramente religiosa, pero donde las élites se mezclan rápidamente con la religión y se expande hacia esos espacios”, concluye el director.